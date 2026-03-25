元中日監督の落合博満氏（72）が、25日までに更新されたABCテレビ「虎バン」のYouTubeチャンネルに出演。今季のキーマンについて明言した。

阪神の今季を占うインタビュー企画。そこで球団初の連覇に挑むチームについて、落合氏は「鍵を握るのは岩崎ですよ」とキッパリ明言した。

持論は「先発投手が投げられるだけ投げて、完投してもらうのが一番」というが、現代野球では継投が不可欠。「枚数（投手）を使えば使うほど、悪い結果が出る可能性がある。3人使えば、3人の中に誰か不調な選手がいれば、そこが負けの要素を持っている」と、投手の起用数を増やせば増やすほど、相手につけいる隙を与える可能性もあるが、クローザーだけは別だ。それだけに、守護神が確定している岩崎優投手の好不調は大きな鍵となる。

「だから、ドラゴンズが何で強かったかというとね。9回は岩瀬に任せればいい」と自身の監督時代を回想。絶対的な守護神だった岩瀬仁紀の名前を挙げた。

当時は「岩瀬には年間3敗はしていいから」と語っていたことを振り返り、「一つも負けるなよ、と言うとプレッシャーになる。“3つ負けられるんだ、ということは非常に楽だった”と本人が言っている」と回想。心身共に岩瀬の状態を気遣っていたことをうかがわせた。

落合氏は「3連投、4連投させないというのが今の球団方針だけど、負けていたら1週間投げない時がある。勝っているんだったら、毎日登板させる。それを腹くくれるか、どうか」と、岩崎の起用について語っていた。