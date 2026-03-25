フィギュアスケートのミラノ・コルティナ五輪ペア金メダリストの三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が２０日に放送されたテレビ朝日系「『徹子の部屋』特別編」に出演した。ＶＴＲ出演したブルーノ・マルコットコーチの言葉に三浦が「ねぇー、ちょっとー」と訴える場面があった。

ブルーノコーチは２人の最初の印象について「璃来はホームシックになるのではないかと心配した。だけど『家族が恋しい？』と聞くと、『それより日本食が恋しい』と言った」と笑いながら明かし、三浦も「バラされた」と笑った。木原については「カナダ人が持つ日本人のイメージはとても規律正しく血的で礼儀正しい。若い頃の璃来はこれとは全く逆。落ち着きがなくて、いつも笑顔でふざけていたよ」と明かされると、「だって中学１年生だもん。そりゃそうだよ」と、反論していた。ブルーノコーチは「でもトップ選手になれたのはそんな性格だったから。怖いもの知らずでちょっとクレイジーというか。あんなに高く持ち上げられたり、放り投げられても怖くないんだから」とフォローしつつ、木原については「リュウイチに初めて会った時に思ったのは彼はまさに日本人アスリートそのもの。ただ、時に真面目すぎると感じていた。それが璃来と出会ったことで龍一は毎日をより楽しむようになった」と語ると、「そして璃来は龍一のおかげで規律と秩序を学べたと思う」とポツリ。これには木原は爆笑。三浦は「ねぇーちょっとー」と笑いながらツッコんでいた。