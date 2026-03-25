一時期“激痩せ”で心配の声も…SHINee・オンユ、当時を振り返る「ケーキだけ食べて…」

ボーイズグループSHINeeのメンバー、オンユが健康状態の悪化で苦しんでいた時期について、率直に打ち明けた。

去る3月24日、YouTubeチャンネル「セゴ_F5」には、「ステージじゃなくてChill’sのチーズスティックを裂いてみました」というタイトルの動画が公開された。

【写真】活動休止前のオンユ、突然の訃報をジョンヒョンさんと重ねる

動画のなかでオンユは、甘いものが好きになった理由を尋ねられると、「甘いものが大好きになった。甘いものだけ食べていても生きていけると思ったこともある」と告白。

続けて、「ケーキだけ食べて過ごしていたこともある。でも、当時は健康状態がすごく悪かった」と付け加えた。

これを聞いた東方神起のチャンミンは当時を振り返り、「一時期すごく痩せてしまって、本当に心配した。あのときは周りからも危険だと言われていた」と伝え、注目を集めた。

（写真＝YouTubeチャンネル「セゴ_F5」）1枚目：チャンミン、2枚目：オンユ

オンユ自身も、「あのときは本当に甘いものをたくさん食べていた」と認めつつも、現在は「だから、最近は十分な運動と食事管理を並行している」と変化した近況を伝えた。

2023年、オンユはSHINeeの8thフルアルバム『HARD』のリリースを前に、健康上の理由で活動を休止した。当時、目に見えて痩せ細った姿で登場し、ファンから心配されていた。

（写真＝SHINee公式X）オンユの『HARD』アルバム撮影の裏側

なお、オンユは来る4月11日、ソウル江西（カンソ）区のKBSアリーナで、ソロファンミーティング「2026 ONEW FANMEETING ‘TOUGH LOVE’ in SEOUL」を開催する予定だ。