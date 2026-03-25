中村江里子アナ、子供たちの顔出し幼少期ショット公開「おめめクリクリ」「リアル天使」の声 夫はフランス人実業家
【モデルプレス＝2026/03/25】フリーアナウンサーの中村江里子が3月24日、自身のInstagramを更新。子供たちの幼少期の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】フランス人と結婚の57歳元フジアナ「可愛すぎる」日仏ミックスの子供顔出し
中村は「懐かしい写真達。2004年長女、2007年長男、2010年次女出産した時」と書き出し、まだ乳幼児の子供たちとの写真を複数枚投稿。屋外の椅子に座り幼い子供を抱えて笑顔の姿や、屋内のテーブル席で膝に乗せた子供を優しく見つめている様子を公開した。出産については「今だから笑えるエピソード満載」「コントのようなドタバタでジュエリーも付けたままでしたし」と明かしている。
また「私達のまわりには日仏だけでなく、両親の国籍の違う子供達が多くいます」と添えて、子供たちが日本とフランスのルーツを持つことについて「また今、違う環境で生きている彼らに何を感じているのか？ゆっくり話してみたくなりました」と続けている。
この投稿では「素敵な親子写真」「おめめクリクリ」「愛情が伝わる」「とても温かい気持ちになりました」「変わらずお美しいです」「子供たち可愛すぎる」「リアル天使」などの反響が寄せられている。
中村アナは1999年、フジテレビを退社しフリーアナウンサーに転身。2001年にフランス人実業家のシャルル・エドゥアール・バルト氏と結婚し、1男2女の母親となり、パリに在住。2025年9月より1年間、イタリア・ミラノに移住することを報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】フランス人と結婚の57歳元フジアナ「可愛すぎる」日仏ミックスの子供顔出し
◆中村江里子、幼少期の子供たちを公開「懐かしい写真達」
中村は「懐かしい写真達。2004年長女、2007年長男、2010年次女出産した時」と書き出し、まだ乳幼児の子供たちとの写真を複数枚投稿。屋外の椅子に座り幼い子供を抱えて笑顔の姿や、屋内のテーブル席で膝に乗せた子供を優しく見つめている様子を公開した。出産については「今だから笑えるエピソード満載」「コントのようなドタバタでジュエリーも付けたままでしたし」と明かしている。
◆中村江里子の投稿に反響
この投稿では「素敵な親子写真」「おめめクリクリ」「愛情が伝わる」「とても温かい気持ちになりました」「変わらずお美しいです」「子供たち可愛すぎる」「リアル天使」などの反響が寄せられている。
中村アナは1999年、フジテレビを退社しフリーアナウンサーに転身。2001年にフランス人実業家のシャルル・エドゥアール・バルト氏と結婚し、1男2女の母親となり、パリに在住。2025年9月より1年間、イタリア・ミラノに移住することを報告していた。（modelpress編集部）
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