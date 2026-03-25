【帝騎マグナパレス ザ・ナイト・オブ・ゴールド】 8月 発売予定 価格 通常版：19,800円 金属製ネームプレート付：21,560円 エンスージアスト・エディション：23,650円 【ガイアカラー・プレミアムシリーズ「マグナパレス・ゴールド」】 8月 発売予定 価格：1,980円

アワートレジャーは、プラモデル「帝騎マグナパレス ザ・ナイト・オブ・ゴールド」について、メーカー直販「アワートレジャーYahoo！店」での受注を終了したことを発表した。

本製品は本日3月25日より予約受付を開始した商品で、メーカー直販店では「帝騎マグナパレス ザ・ナイト・オブ・ゴールド（通常版）」と「帝騎マグナパレス【金属製ネームプレート付】」のほか、塗料「ガイアカラー・プレミアムシリーズ『マグナパレス・ゴールド』」の3商品を予約受付していた。

今回同社公式Xアカウントにて発表された内容によると、メーカー直販店で予約を受け付けていた3商品は、キャパシティを超える注文があったため、以降受け付ける注文が他社通販サイトよりもお届けが遅れてしまう可能性があるとして受注を終了。

また「帝騎マグナパレス【金属製ネームプレート付】」に関しては、「ホビーショップ タムタム」のオンラインショップでの予約受付も終了しており、現在「タムタム」の一部店頭にて予約を受け付けているところが残っていると伝えているほか、「ガイアカラー・プレミアムシリーズ『マグナパレス・ゴールド』」に関しては、まだガイアノーツオンラインショップにて予約受付中であることを伝えている。

□ガイアノーツオンラインショップ「ガイアカラー・プレミアムシリーズ『マグナパレス・ゴールド』」

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