アワートレジャー、プラモデル「帝騎マグナパレス ザ・ナイト・オブ・ゴールド」のメーカー直販店での受注終了ほか通販サイトでの予約を促す
アワートレジャーは、プラモデル「帝騎マグナパレス ザ・ナイト・オブ・ゴールド」について、メーカー直販「アワートレジャーYahoo！店」での受注を終了したことを発表した。
本製品は本日3月25日より予約受付を開始した商品で、メーカー直販店では「帝騎マグナパレス ザ・ナイト・オブ・ゴールド（通常版）」と「帝騎マグナパレス【金属製ネームプレート付】」のほか、塗料「ガイアカラー・プレミアムシリーズ『マグナパレス・ゴールド』」の3商品を予約受付していた。
今回同社公式Xアカウントにて発表された内容によると、メーカー直販店で予約を受け付けていた3商品は、キャパシティを超える注文があったため、以降受け付ける注文が他社通販サイトよりもお届けが遅れてしまう可能性があるとして受注を終了。
また「帝騎マグナパレス【金属製ネームプレート付】」に関しては、「ホビーショップ タムタム」のオンラインショップでの予約受付も終了しており、現在「タムタム」の一部店頭にて予約を受け付けているところが残っていると伝えているほか、「ガイアカラー・プレミアムシリーズ『マグナパレス・ゴールド』」に関しては、まだガイアノーツオンラインショップにて予約受付中であることを伝えている。
□ガイアノーツオンラインショップ「ガイアカラー・プレミアムシリーズ『マグナパレス・ゴールド』」
アワートレジャーYahoo!店での- 株式会社アワートレジャー (@OURTREASUREinfo) March 25, 2026
『帝騎マグナパレス ザ・ナイト・オブ・ゴールド (通常版)』
『帝騎マグナパレス【金属製ネームプレート付】』
『ガイアカラー・プレミアムシリーズ「マグナパレス・ゴールド」』
の受注終了について pic.twitter.com/CjjIpmk2nN
『帝騎マグナパレス ザ・ナイト・オブ・ゴールド【金属製ネームプレート付】』https://t.co/xzAeEWIroD- 株式会社アワートレジャー (@OURTREASUREinfo) March 25, 2026
について、アワートレジャーYahoo！店での受注終了に伴い
「ホビーショップ タムタム(オンラインショップ)での購入」…
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