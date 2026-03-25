黒船×MARY QUANT第2弾が登場♡限定スイーツ＆ポーチが可愛すぎる！

和菓子ブランド「黒船」と人気ファッションブランド「MARY QUANT」のコラボ第2弾が、2026年4月1日よりスタート♡前回好評だった企画がさらに進化し、春らしいピンク缶や限定パッケージのどらやきが登場します。見た目の可愛さはもちろん、素材や味わいにもこだわった特別なラインナップは、自分へのご褒美にもギフトにもぴったり。心ときめくコラボの魅力をたっぷりご紹介します♪

春らしさ満点♡限定ノボタイル缶

今回の注目は、ピンクカラーが印象的な「QUOLOFUNE×MARY QUANT ノボタイル缶フレイズ」。いちごの風味が香る焼きチョコクッキーは、「ざくっ」「ほろっ」とした食感が楽しめる一品です。

ノボタイル缶フレイズ



価格：2,160円（税込）

内容：フレイズ10枚、手提げ袋1枚

ノボタイル缶フレイズ（チャーム付き）



価格：4,840円（税込）

内容：フレイズ10枚、オリジナルチャーム1個、手提げ袋1枚

ノボタイル缶フレイズ（ミニポーチ付き）



価格：3,960円（税込）

さらにオンラインショップ限定では、ミニポーチ付きセットも登場。デイジーとノボタイルモチーフを組み合わせたデザインは、持っているだけで気分が上がる可愛さです♡

内容：フレイズ10枚、ミニポーチ1個、手提げ袋1枚

ガーナチョコレート×ONE PIECE♡母の日に贈る感動コラボ

限定パッケージのどらやき登場

黒船の定番人気「どらやき」も、今回のコラボで特別仕様に。デイジーの焼印が施されたどら皮と、モノトーンの上品なパッケージが魅力です。

黒船どらやき（単品）



価格：303円（税込）

オンライン限定ではセット販売も展開。

5個入り



価格：1,512円（税込）／チャームセット：4,180円（税込）

10個入り



価格：3,024円（税込）／チャームセット：5,720円（税込）

北海道十勝産小豆の餡と黒糖を使った皮が織りなす、上品で深みのある味わいが楽しめます。数量限定なので、気になる方は早めのチェックがおすすめです♪

ギフトにも嬉しい限定デザイン

今回のコラボでは、オリジナル手提げ袋やミニポーチなど、ギフトにぴったりなアイテムも充実。ブランドの世界観が融合したデザインは、贈る相手にも特別感を届けてくれます。

また、すべての商品は黒船の直営店やオンラインショップで購入可能。

限定パッケージやセット商品は期間・数量ともに限りがあるため、春の贈り物や自分へのご褒美としてぜひ取り入れてみてください♡

心ときめく春の限定コラボを楽しんで

黒船とMARY QUANTが生み出す、可愛さと上品さを兼ね備えたコラボ第2弾。見た目の華やかさだけでなく、素材にこだわった味わいも魅力です♡

春の訪れを感じさせる特別なスイーツは、大切な人へのギフトにも、自分時間を彩るご褒美にもぴったり。数量限定アイテムも多いので、この機会にぜひチェックしてみてください♪