Kis-My-Ft2宮田俊哉、エバース町田が地元の後輩だった 弟ともまさかの関係「衝撃でした」
Kis-My-Ft2の宮田俊哉が25日、都内で行われたディズニー＆ピクサー最新作『私がビーバーになる時』ハチャメチャ！大ヒット記念イベントに登場した。お笑いコンビ・エバースの町田が地元の後輩だったことを明かした。
【集合ショット】カワイイ！サメに驚く芳根京子＆宮田俊哉ら
衝撃の展開を迎える本作にちなみ、最近衝撃だったことを聞かれた宮田は「エバースの町田さんから『実は宮田さんと地元と一緒なんですよ』と聞いて。まさかの地元の後輩だった」と最近知ったという驚きの事実を告白。
年齢は4歳下だそうで、宮田自身とは学年はかぶっていないが「僕の弟と同級生だったんですよ！町田さんも弟も野球をやっていて、小学生の頃に試合したことあるって聞いて。えーそんな近いの！って。それは衝撃でしたね」と、宮田の弟とより深いつながりがあったことを明かしていた。
本作は、“もしも動物の世界に入れたら”という新たな「もしもの世界」を描く、驚きと笑いに満ちた“もふもふ”ワンダーランド。動物好きの大学生メイベルが極秘テクノロジーでビーバーの姿になり、動物たちの世界へ潜入。人間による高速道路建設で森が失われる危機を前に、種族を超えた大騒動を巻き起こしていく。
イベントには芳根京子、小手伸也、3時のヒロインが登壇した。
【集合ショット】カワイイ！サメに驚く芳根京子＆宮田俊哉ら
衝撃の展開を迎える本作にちなみ、最近衝撃だったことを聞かれた宮田は「エバースの町田さんから『実は宮田さんと地元と一緒なんですよ』と聞いて。まさかの地元の後輩だった」と最近知ったという驚きの事実を告白。
本作は、“もしも動物の世界に入れたら”という新たな「もしもの世界」を描く、驚きと笑いに満ちた“もふもふ”ワンダーランド。動物好きの大学生メイベルが極秘テクノロジーでビーバーの姿になり、動物たちの世界へ潜入。人間による高速道路建設で森が失われる危機を前に、種族を超えた大騒動を巻き起こしていく。
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