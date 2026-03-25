アメリカのトランプ大統領はホルムズ海峡をめぐり、「大きなプレゼントがあった」と、イラン側との協議が順調に進んでいるかのようにアピールしました。ただ、イラン側はアメリカを非難する声明を発表するなど、協議の行方は不透明です。

アメリカ トランプ大統領

「イランの指導部をすべて殺害したので、今の指導部は全く違う面々だ」

トランプ大統領は24日、イランに対する軍事行動の成果を強調し、「これは体制転換だと言える」と主張しました。また、イランとの停戦に向けて協議しているとしたうえで、事実上の封鎖が続くホルムズ海峡に関連し、次のように述べました。

アメリカ トランプ大統領

「きょう、イラン側からプレゼントが届いた。巨額の金に値する大きなプレゼントだ」

トランプ大統領は「イラン側からのプレゼント」について、詳細は明らかにしませんでしたが、ホルムズ海峡の航行に関連するもので、「莫大な金に相当する」としました。

アメリカ トランプ大統領

「我々は適切な相手と話し合っている。イランはとてもディール（取引）したがっている」

こう述べたうえで、バンス副大統領やルビオ国務長官がイラン側との交渉に関与していると明らかにしました。

アメリカメディアは、アメリカと仲介国がイランとの高官協議を26日にも開催することを検討していて、イラン側からの返答を待っている状況だと伝えています。

注目されるアメリカとイランによる停戦に向けた協議。イスラエルメディアは複数の情報筋の話として、アメリカは▼まず1か月の停戦を宣言し、▼その期間中にアメリカが要求する15項目の条件について協議したい考えだと伝えました。

15項目の条件には、▼イランが今後、核兵器の開発を行わないと保証することや、▼ホルムズ海峡を「自由な海域」として開放すること、▼中東の親イラン勢力への支援の打ち切りなどが含まれているということです。

アメリカは見返りとして、民生用原子力発電計画への支援や制裁の解除も検討しているとしています。

ただ、条件には「イランにとって極めてハードルの高い内容」も含まれています。

増尾聡 JNN中東支局長

「なかでも特に、イランがこれまで一貫して『権利だ』と主張し続けてきた国内でのウラン濃縮活動の停止です。イラン側はこれまで、核兵器の開発は否定をするものの、発電や医療などといった平和目的での濃縮活動は認められるべきだとしていて、今回の要求はそうした立場と真っ向から衝突することになります。アメリカが呼びかけているとされる協議にイランが応じるかも不透明な状況です」

そのイラン側はさきほど…

イラン 軍事当局者

「（アメリカは）敗北を合意として装うな」

イランの軍事当局者は声明を発表。アメリカは「自分自身と交渉しているにすぎない」と皮肉交じりに非難していて、協議の行方は不透明です。