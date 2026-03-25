元中日監督の落合博満氏（72）が、25日までに更新されたABCテレビ「虎バン」のYouTubeチャンネルに出演。ドラフト1位で入団した立石正広内野手（創価大）のポジションについて語った。

阪神の今季を占うインタビュー企画。そこで自然と注目が集まるのが立石だ。落合氏は「どこのポジションで使うか。どこで使います？」と反対に質問。大学時代にリーグ3冠王に輝くなど、同世代では突出した打撃センスがあるが、問題は三塁のポジションだ。

落合氏は「将来的に佐藤（輝）はメジャーでしょ？行きたいと言っているんでしょ？」と確認しつつ「ということはサードが空くわけだ。じゃあ、外野をやらせて次の年からサードに戻す？だったら、そのポジションで競争させるしかない」と言及。立石を外野に回すよりも、まずは佐藤輝と「三塁」で競わせるべき、と語った。

仮に佐藤輝が来季からメジャー移籍することになれば、「抜けた穴に力があれば収める」と立石をそのまま三塁に入れるプラン。「阪神は、新人が出てこないといけないチーム状況じゃないでしょ」と、今季2軍暮らしが長引いても困らない戦力があると加えた。

そのうえで「ケガしたら、そこにすんなりはめられるように」と、もしも佐藤輝が負傷した場合には代用できるメリットがあり「やっぱり慣れたところで野球をやっている方が選手にとってはリズムが出てくる」と、まずはコンバートしないことを勧めていた。