【算数クイズ】「3.5×16」を暗算5秒で解く裏技は？ ヒントは「倍半分」のテクニックを使う
数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！
今回は面倒な計算に見えますが、ある法則に気が付けばすぐに解ける問題です。1分以内の正解を目指してみましょう。
3.5 × 16 = □
ヒント：「片方を2倍にして、もう片方を半分にする」というテクニックを使ってみましょう！
答えを見る
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▼解説
この問題は「倍半分（ばいはんぶん）」というテクニックを使うと、一瞬で暗算が可能です。
3.5 × 16 の計算方法：
1. 「3.5」を2倍してキリの良い数字にする（ 3.5 × 2 = 7 ）
2. 「16」を2で割って半分にする（ 16 ÷ 2 = 8 ）
3. 出てきた数字同士を掛ける（ 7 × 8 = 56 ）
4. 答えは 56 となる
このように、一見大きな数字の計算も複雑そうに見える計算も、扱いやすい形に変換して考えるのが脳トレの鍵です。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は面倒な計算に見えますが、ある法則に気が付けばすぐに解ける問題です。1分以内の正解を目指してみましょう。
問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。
3.5 × 16 = □
ヒント：「片方を2倍にして、もう片方を半分にする」というテクニックを使ってみましょう！
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正解：56正解は「56」でした。
▼解説
この問題は「倍半分（ばいはんぶん）」というテクニックを使うと、一瞬で暗算が可能です。
3.5 × 16 の計算方法：
1. 「3.5」を2倍してキリの良い数字にする（ 3.5 × 2 = 7 ）
2. 「16」を2で割って半分にする（ 16 ÷ 2 = 8 ）
3. 出てきた数字同士を掛ける（ 7 × 8 = 56 ）
4. 答えは 56 となる
このように、一見大きな数字の計算も複雑そうに見える計算も、扱いやすい形に変換して考えるのが脳トレの鍵です。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)