日本百名湯の中で、好き＆行ってみたい「福岡・佐賀・長崎の温泉」ランキング！ 2位「雲仙温泉」を抑えた1位は？
なにかと慌ただしい年度末、日常を離れてゆったりと流れる時間に身を任せてみるのはいかがでしょうか。全国に点在する名湯の数々は、頑張った自分へのご褒美としてこれ以上ない癒やしを与えてくれます。
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、温泉に関するアンケートを実施しました。その中から、日本百名湯の中で、好き＆行ってみたい「福岡・佐賀・長崎の温泉」ランキングの結果をご紹介します。
【4位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「山に囲まれた自然豊かな場所にある温泉地で、景色を楽しみながらゆっくり温泉に入りたいと思ったからです」（10代男性／埼玉県）
「火山も有名だし、大地のパワーをひときわ感じられそうな気がするから」（40代女性／埼玉県）
「地獄めぐりなど独特の温泉景観があり、他の温泉地とは違う雰囲気を楽しめそうだから。自然の迫力を感じながら温泉に入れる点にも魅力を感じた」（30代女性／秋田県）
▼回答者コメント
「日本三大美肌の湯として有名なので行ってみたい」（60代男性／宮城県）
「嬉野温泉（佐賀県）に行ってみたい最大の理由は、『日本三大美肌の湯』に選ばれるトロトロの泉質です。まるで美容液のような重曹泉が角質を落とし、湯上がりはしっとりなめらかになります。名物の『温泉湯どうふ』や特産の嬉野茶などグルメも充実し、レトロな温泉街散策も楽しめます」（50代男性／東京都）
「周辺のレトロな街並みが魅力的なので」（30代女性／東京都）」
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、温泉に関するアンケートを実施しました。その中から、日本百名湯の中で、好き＆行ってみたい「福岡・佐賀・長崎の温泉」ランキングの結果をご紹介します。
2位：雲仙温泉（長崎県）／80票長崎県雲仙市にある雲仙温泉は、日本初の国立公園に指定された雲仙天草国立公園内にあります。もうもうと立ち込める湯けむりと硫黄の香りが漂う「雲仙地獄」は迫力満点。キリシタン殉教の地としての歴史や、標高が高い立地を活かした避暑地としての風情も併せ持ち、大地のエネルギーを間近に感じられる野趣あふれる名湯です。
▼回答者コメント
「山に囲まれた自然豊かな場所にある温泉地で、景色を楽しみながらゆっくり温泉に入りたいと思ったからです」（10代男性／埼玉県）
「火山も有名だし、大地のパワーをひときわ感じられそうな気がするから」（40代女性／埼玉県）
「地獄めぐりなど独特の温泉景観があり、他の温泉地とは違う雰囲気を楽しめそうだから。自然の迫力を感じながら温泉に入れる点にも魅力を感じた」（30代女性／秋田県）
1位：嬉野温泉（佐賀県）／98票佐賀県嬉野市にある嬉野温泉が1位を獲得しました。「日本三大美肌の湯」の一つに数えられるこちらの温泉は、ナトリウムを多く含む重曹泉。まるでお湯の中に浸かっているだけで美容液を浴びているかのような、独特のとろみのある質感が絶大な人気を誇ります。名物の「嬉野温泉豆腐」も、温泉成分で豆腐がとろける絶品グルメとして見逃せません。
▼回答者コメント
「日本三大美肌の湯として有名なので行ってみたい」（60代男性／宮城県）
「嬉野温泉（佐賀県）に行ってみたい最大の理由は、『日本三大美肌の湯』に選ばれるトロトロの泉質です。まるで美容液のような重曹泉が角質を落とし、湯上がりはしっとりなめらかになります。名物の『温泉湯どうふ』や特産の嬉野茶などグルメも充実し、レトロな温泉街散策も楽しめます」（50代男性／東京都）
「周辺のレトロな街並みが魅力的なので」（30代女性／東京都）」
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)