【長野県】「雰囲気が好き」“昭和レトロ”な街並みに癒される「浅間温泉」の魅力とは？
浅間温泉は古くから名湯として知られています。江戸時代には松本藩の御殿湯が置かれ、歴代の城主や武士たちが疲れを癒やした「松本の奥座敷」としての地位を確立。明治以降も多くの文化人に愛されてきました。
泉質は無色透明のアルカリ性単純温泉。やわらかな肌ざわりで肌がしっとりとするのが特徴です。「美人の湯」や「美肌の湯」としても親しまれています。
風情あふれる街並みや観光スポット、おいしいグルメなど、多彩な楽しみ方ができる温泉地として注目を集めています。
また、温泉街には信州そばの名店や地元の食材を活かした隠れ家的カフェなど食事を楽しめるスポットが多数あります。
温泉街の坂道をのんびりと散策しながら、歴史を感じる湯屋と現代的な感性が混ざり合う、心地よい時間を過ごすことができるでしょう。
「料理も堪能出来て温泉でリラックスできそうだから」（30代女性／石川県）」
「露天風呂に入りながらの雪景色や、周辺の松本城なども綺麗で行きたいです」（50代女性／広島県）」
「自然豊かで癒やされる」（40代男性／東京都）」
「松本の街から近くて行きやすいです」（60代男性／新潟県）」
「雰囲気が好きなため」（20代女性／三重県）」
※All About ニュース編集部が実施した「冬に行きたい温泉地」に関するアンケートより抜粋（調査期間：2026年1月14〜15日、回答者250人）
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)
泉質は無色透明のアルカリ性単純温泉。やわらかな肌ざわりで肌がしっとりとするのが特徴です。「美人の湯」や「美肌の湯」としても親しまれています。
風情あふれる街並みや観光スポット、おいしいグルメなど、多彩な楽しみ方ができる温泉地として注目を集めています。
「浅間温泉」周辺には何がある？温泉街からほど近い場所には、国宝「松本城」が鎮座しており、昭和レトロな城下町の散策とセットで楽しむのが定番の観光ルートです。
また、温泉街には信州そばの名店や地元の食材を活かした隠れ家的カフェなど食事を楽しめるスポットが多数あります。
温泉街の坂道をのんびりと散策しながら、歴史を感じる湯屋と現代的な感性が混ざり合う、心地よい時間を過ごすことができるでしょう。
「自然豊かで癒やされる」これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。
「料理も堪能出来て温泉でリラックスできそうだから」（30代女性／石川県）」
「露天風呂に入りながらの雪景色や、周辺の松本城なども綺麗で行きたいです」（50代女性／広島県）」
「自然豊かで癒やされる」（40代男性／東京都）」
「松本の街から近くて行きやすいです」（60代男性／新潟県）」
「雰囲気が好きなため」（20代女性／三重県）」
※All About ニュース編集部が実施した「冬に行きたい温泉地」に関するアンケートより抜粋（調査期間：2026年1月14〜15日、回答者250人）
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)