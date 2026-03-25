山形県東根市できのう発生した山林火災は きょう、自衛隊が出動し消火活動が行われましたが現在も鎮火には至っていません。

【画像】ヘリなどが懸命の消火活動

また、今回の火災はたき火が出火原因だったことがわかりました。

松浦亜実 記者「山火事の発生からおよそ２０時間が経ちました。こちらからは火の手は見えませんが、現場には焦げ臭いにおいが立ち込めています」

この火災は東根市の山形空港から北東に位置する東根市大木沢の山林でおきているものです。

消防などによりますと、きのう午後１時半すぎ付近で農作業をしていた男性が煙と炎が上がっているのをみつけ１１９番通報しました。

現場では当初下草が燃えていましたが、その後、樹木などにも燃え広がり、きょう午後２時時点で１１ヘクタールが焼けたということです。

■出火原因はたき火

消防の現地調査で今回の火災はたき火が出火原因になったことがわかりました。

近隣の農家「怖い、山火事だもの。なんで山で枝を焼いたんだって、きのう風あったからね」

東根市はきのう災害対策本部を立ち上げ、県を通じて自衛隊に災害派遣を要請。

上空から宮城・岩手から応援に駆けつけた消防防災ヘリと自衛隊のヘリコプター２機のあわせて４機が散水作業にあたったほか、地上では、消防署員およそ２０人、消防団およそ５０人のほか陸上自衛隊の地上部隊も消火活動を行ったということです。

きょうの活動は午後６時ごろまで行われましたが現在も鎮火には至っていません。

■けが人はなし

この火災によるけが人はおらず、周辺に民家もないことから建物への被害も確認されていません。

東根市ではきょう夜会議を開き、あすの消火活動の体制について検討するということです。

県内では今月１７日からの１週間で１０件の林野火災がおきていて、県が「林野火災野火等多発警報」を出し、火の取り扱いに注意するよう呼びかけています。