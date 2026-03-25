「クラブと代表は別の生き物」NECで出場減の28歳ストライカーが示すW杯への決意「死に物狂いでその切符を掴みにいきたい」【日本代表／現地発】

「クラブと代表は別の生き物」NECで出場減の28歳ストライカーが示すW杯への決意「死に物狂いでその切符を掴みにいきたい」【日本代表／現地発】