ポジティブなマインドで代表活動に臨む小川。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／現地特派）

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　「誰がどう見ても最後の活動」

　そう口にしたのは小川航基だ。スコットランド戦に向けて始動した３月24日（現地時間）、練習後の囲み取材で28歳のストライカーは６月開幕の北中米ワールドカップに向けて「全員がサバイバルを意識している」とも話した。

　ワールドカップは最大の目標──。そのために海外移籍を決断し、「死に物狂いでその切符を掴みにいきたい」と小川は決意を新たにした。

　正直、オランダのNECでは思うような結果を出せていない。シーズン開幕当初に比べてサブスタートが増え、ゴールも遠ざかっているが、「全く下を向くことなく、自分のやれることをやっている」。

　ワールドカップまで残り３か月を切ったタイミングで常時スタメンではない、本来なら焦っても不思議はない状況である。それでも小川は動じない。
 
「クラブと代表は別物。サッカーはサッカーですけど、NECと代表は違う。戦術、目指すところも異なりますし、別の生き物ですよね。一方で評価され、もう一方で評価されない状況はサッカー界で良くあることなので、割り切っています」

　とにかくコンディションを整える。小川はそこに集中しているという。

「クラブで出れていないとか、そういうものを（代表活動に）持ち込むつもりはありません。本当に前を向いていて、正直、自信しかありません」

　クラブと代表は別の生き物。それを証明するためにも、３月のスコットランド戦とイングランド戦で“小川あり”のインパクトを残したい。
　
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）

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