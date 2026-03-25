24日午後、村上市の岩船港で粟島汽船の高速船が座礁し一時航行不能になりました。船体のプロペラに損傷が見つかり、運航再開のめどは立っていません。



新潟海上保安部によりますと、24日午後4時前、岩船港を出港した粟島汽船『きらら』のエンジンが停止したと救助要請がありました。『きらら』は港付近で海底の砂に乗り上げましたが、巡視艇がえい航を開始したところ自力で動けるようになり岩船港に戻りました。乗客26人と乗組員5人にケガや体調不良はみられないということです。



■入澤芽生記者

「昨日、海上で座礁した粟島汽船の『きらら』は、現在も岩船港にとどまっています。これから一度海上に出て試験的に運転し、運航に支障がないか確認するということです。」



25日午前中、試験的に『きらら』を走らせたところ、船体の左後ろのプロペラに損傷が見つかったということです。



■粟島汽船 安井和弥社長

「(昨日の時点で)疑いはあったが、やはり走ってみたら振動があったので。」



運航に使われているフェリーは点検期間中で、高速船の『きらら』で代替運航していたため粟島と岩船を結ぶ航路は欠航となっています。原因は調査中で運航再開のめどは立っていません。



■粟島汽船 安井和弥社長

「現状この航路に関しては代替案がないという状況。一日も早く復旧できることを弊社社員一同取り組んでおりますので、もう少しお待ちいただきますようお願い申し上げます。」