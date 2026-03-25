●あす26日(木)は天気回復 春の暖かさも復活

●週末にかけて日ざし十分 サクラ開花加速する暖かさも続く

●サクラの季節はヒノキ花粉飛散ピークに注意

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サクラの花開く中、きょう25日(水)は傘の花が開いた一日に…夜明け前から度々本降りの雨となり、夕方になってもまだ雨が続く所が多くなっています。ただ、雨雲は対馬海峡方面では途切れ始めていて、今夜のうちで雨雲は県内から抜けていき、その後は天気は回復に向かっていきそうです。





この雨を降らせている低気圧や前線は、あす26日(木)にかけては東へと離れていきます。代わって高気圧に覆われて、県内は安定した晴天が戻り、日ざし復活とともに、最高気温が20度に届く所もあるなど、春の暖かさも復活。サクラの開花のペースも加速していきそうです。





一方でサクラの花が咲き進む、この時期から気を付けたいのがヒノキ花粉です。県内はスギ花粉の飛散はだいぶ落ち着いたのですが、これからサクラが花盛りの時期はヒノキ花粉の飛散ピークの時期で、実際、ここ数日でも結構な量が観測されている所があります。





この先、今週末にかけて天気の大きな崩れがないことから、ヒノキ花粉の飛散量はかなり多くなる見通しです。来週も雨が降らなければすかさず飛びやすい、という日々が続きます。



せっかくサクラが楽しみな時期に、花粉症には辛い季節が続きますが、お花見の時は“鼻”のコンディションに注意、と心得て、入念な対策の心がけをお願いします。





雨は今夜のうちに止んできて、あす26日(木)朝はまだ少し雲が残る所がありますが、日中は各地で日ざしタップリの陽気になりそうです。晴れてくるとともに春の暖かさも復活。最高気温は20度に達する所もあり、昼間は上着いらずの暖かさとなるでしょう。





ヒノキ花粉の飛散がピークに差し掛かりつつあります。あす26日(木)は雨上がりの晴天で、かなり多く飛ぶ恐れがあるため、入念な対策を心がけていきましょう。





27日(金)は当初の見通しより、気圧の谷の雲が県内を離れて通過する可能性が高まってきました。今週末にかけて日ざし十分の日々で、最高気温は20度超えの日も週末にかけて続いて、サクラの開花も一段と加速していきそうです。

来週も気温は高めですが、前線の停滞や気圧の谷の通過で、少々天気がぐずつく日が多くなる、とみています。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

