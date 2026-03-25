◇全国高校選抜ラグビー大会1回戦 神戸5―76秋田工（2026年3月25日 埼玉・熊谷ラグビー場）

創部100年を迎える神戸は、強豪・秋田工に12トライを奪われたが、終了間際の後半23分にFL中川徹平（3年）がトライを挙げ、選抜初出場で初トライを記録した。1926年に創部した兵庫県最古のラグビー部は、36年には全国大会で準優勝した古豪。有数の進学校でもある県立高校が、部史に新たな歴史を刻んだ。

疲れ切った体で試合後のストレッチを行う選手の横で、埜田稜監督は「点差はついたけど、最後まで体を張ってプレーしてくれた。公立校の爪痕を残してくれた」と振り返った。5―76の完敗だったが、伝統の濃紺のジャージーに無数に残った芝草が、タックルし続けた試合を物語っていた。

選抜の選考対象となる新人大会は、兵庫県で4強相当だった。A、Bの2ブロックのBブロックで準優勝したが、準決勝は引き分けの抽選勝ち、決勝は報徳学園に0―112の大敗だった。しかし、久しぶりのブロック決勝進出と、創部100年の節目が考慮され、実行委員会推薦枠で選抜大会の初出場が決まった。

WTB後藤聡志主将（3年）は、まさかの選出に「恐怖を感じた」と言う。「サイズも経験も違う強豪校とまともに戦って、生きて帰れるのか、と思った」。怖さを振り払うために設定したテーマは「公立校の希望になる」だった。

兵庫県は報徳学園と関西学院の私立2強の力が飛び抜けており、古豪の神戸も1981年を最後に全国大会に出場していない。「全国の代表に選ばれたのだから、体を張ることで頑張ろう」と鼓舞し合って、恐怖を乗り越えてきた。

学校には「自重自治」（自らを重んじ、自らの責任で行動する）の伝統がある。選抜に向けたテーマだけでなく、選手全員で秋田工の分析もしてきた。強豪校に歯は立たなかったが、後半23分に努力が結実した。右中間ゴール前10メートルのPKからFWで縦を突き、中川が飛び込んだ。

後藤主将は「ただ、うれしくて。FW対FWはサイズでは勝てないけど、メンタルでは負けないと言ってきた」。恐怖しかなかった選抜初出場が「一番、楽しかった。ここに来られてよかった」と言う喜びに変わった。

部室の壁には、全面にOBが残していった落書きがある。そのOBたちは、創部100周年に加えて選抜出場が重なり、埜田監督は「さらに盛り上がって、物心両面で助けていただいている」と感謝する。

後藤主将は秋の花園予選に向けて「（県の）ベスト4が目標。報徳学園と関西学院に勝つのは厳しい。でも、ここで全国を知ったことで、2、3年後には後輩がその2校と戦えるチームになってほしい」と話した。100年目の部室の壁に、新たな言葉が記されることだろう。