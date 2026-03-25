ガールズグループHearts2Heartsが、米国公演を大盛況で終えた。19日にニューヨークのブルックリン・パラマウントと、22日にロサンゼルスのザ・ウィルターンで公演し、全席完売だった。

韓国メディアの「＠スタイル」は25日「米国でのショーケースを成功裏に終え、本格的なグローバル活動の幕を開けた。メンバーは『アメリカでの初単独公演ですが、明るいエネルギーで迎えてくださり感謝しています。本当に楽しくワクワクするステージで、近くでファンと目を合わせながらパフォーマンスを披露できたことが大切な思い出になると思います』と感慨深いコメントを残した」と報じた。

またネットメディアの「ザ・ファクト」は同日「K−POPファンに大きな支持を受けた『RUDE！』や『FOCUS』『STYLE』『The Chase』などの代表曲を、完成度の高いパフォーマンスとともに披露し、歓声を浴びた」とリポートした。

特に新曲『RUDE！』のステージでは、ステラ（STELLA）がダンスをあおることで、国内外のSNSで「チャレンジ」ブームを巻き起こした英語ナレーションパートも演奏。観客席から大きな合唱が沸き起こり、爆発的な反応が寄せられ、「Hearts2Heartsへの現地の高い関心を実感させた」としている。

28日にはインドネシア・ジャカルタで、ファンミーティングを実施する。