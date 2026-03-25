◇第29回がんばれ大牟田チャリティープロ・アマゴルフ（2026年3月25日 福岡県大牟田市 有明カントリークラブ＝アウト3435ヤード、イン3362ヤード、パー36 優勝賞金各25万円）

大雨のため予定していた18ホールからアウト・インの各9ホール競技に短縮して行われた。アウトスタートでは福岡県古賀市出身の32歳、中島邦宏（S―Netレンタカー）が第27回以来2大会ぶり2度目の優勝を決めた。昨季下部のACNツアーで賞金ランキング12位、同ポイントランキング14位に入り、今季のレギュラーツアー出場権を手にしている中島は4バーディー、1ボギーの3アンダー、33で回り、後続のシード選手・長野泰雅（22＝福岡地行）らに1打差をつけた。

インスタートは成松亮介（34＝ザ・クイーンズヒルGC）と小村優太（25＝福岡地行）が3アンダー、33で並び、ともに初優勝した。

シニアの部アウトは野上貴夫（54＝ホームテック）が36で、インは吉原信次（52＝夜須高原CC）が35でいずれも初優勝。

（上位選手の成績）

▽アウト （1）中島邦宏33（2）佐藤祐樹、長野泰雅、八川遼34（5）堺永遠35

▽イン （1）成松亮介、小村優太33（3）時松源蔵、古川雄大34（5）毛利一成、石塚祥利、青木尉、内山遥人、重永亜斗夢35