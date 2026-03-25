お笑いコンビ「とんねるず」の石橋貴明（64）が、後輩への熱いエールを投稿し、話題になっている。

【映像】闘病中の石橋貴明（複数カット）

2025年4月、YouTubeチャンネルで食道がんであることを公表し、芸能活動の休止を発表した石橋。その後、咽頭がんを併発していたことも明かしている。10月22日、闘病中に迎えた64歳の誕生日にはXで「たくさんのバースデーメッセージをありがとう！大丈夫！元気ですよ！」と、ファンに向けてメッセージも送っていた。

また12月19日には、お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史がInstagramを更新し、「ワンフー（ファン）の皆さん。貴さん、元気そうで何よりです」と、笑顔でピースをする石橋の姿を披露。「大好きなおふたりの写真…泣いちゃったよー」「お顔拝見できてうれしいです」などのコメントが寄せられ話題になっていた。

後輩への熱いエールに反響

石橋は3月19日、およそ2カ月ぶりにXを更新。第98回選抜高等学校野球大会の開幕戦で勝利した母校の帝京高校を祝い、涙の絵文字を添えてコメント。3月24日には「夏に期待してます！ 魂！！！」と、この日試合に敗れた後輩にエールを送った。

この投稿にファンからは「お元気そうで何よりです」「貴さん復活も期待してます！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）