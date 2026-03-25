日本相撲協会は25日、エディオンアリーナ大阪で大相撲夏場所（5月10日初日、東京・両国国技館）の番付編成会議を開き、近大出身の大花竜（24＝立浪部屋）が新十両昇進を決めた。会見に臨んだ大花竜は「入門から関取目指してやってきてうれしい。なかなかチャンスを1回でつかんだのは良かった」と持ち前の笑顔を爆発させた。

近大出身で24年夏場所に三段目最下位付け出しで初土俵。幕下中位で伸び悩みかけたが、大学同期の三田（二子山）、高校の後輩、木竜皇（立浪）らが先に十両に昇進したことが起爆剤となった。「悔しい思いをしたし負けたくない気持ちがあった。自分ももっと頑張らないといけないと思った」。幕下7枚目で迎えた初場所、2枚目だった春場所でともに6勝の大勝ちで夢をかなえた。「2年以内で上がるという目標を掲げていた。達成できて良かった」と充実した表情をのぞかせた。

相撲どころの青森県出身。1883年（明治16年）から幕内力士が途絶えていない。地元からも青森の伝統の継承へ期待の声を受けてきた。

「18年間育った場所。強くなることが青森の人に恩返しになる。早く幕内に上がってつなげる存在になりたい」

横綱・豊昇龍、十両・明生に加え、一翔、上戸、立王尚、北大地、天空海ら幕下勢も多い稽古環境でもまれて強くなった。師匠の立浪親方（元小結・旭豊）は「腰の重さが魅力。華がある感じでファンも多いし、強くなればもっと人気は出る。立浪部屋のひとつの顔になってほしい」と期待した。