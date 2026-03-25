俳優の豊嶋花（18）が、主演ドラマの最終回を報告し、ファンから絶賛の声が寄せられている。

【映像】豊嶋花の幼少期や現在の制服姿（複数カット）

1歳から子役として活躍し、5歳の時には“第2の芦田愛菜”と言われた豊嶋。2013年のNHK朝ドラ「あまちゃん」では小泉今日子演じるヒロインの母親の幼少期を、「ごちそうさん」では杏演じるヒロインの幼少期を担当。2017年にはテレビ朝日のドラマ「トットちゃん！」で黒柳徹子の幼いころも演じてきた。

制服姿でファンに感謝

3月25日に更新したInstagramでは、小説家に恋する女子高校生役を演じた主演ドラマが最終回を迎えたことを報告。「最終話までご視聴いただいた皆様 本当にありがとうございました！！笑顔の絶えない日々で、ステキな方々とこのドラマを作り上げることができて、心から幸せでした」と、スタッフやキャスト・ファンに感謝しつつ制服姿などのオフショットも公開した。

この投稿には「号泣しながら見ました」「ドラマの花ちゃんも可愛かったよ！」「ステキな写真」など、絶賛の声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）