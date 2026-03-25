フィギュアスケートの世界で、６０年以上にわたってリンクを作り続ける職人がいる。

２５日に世界選手権が開幕し、引退する坂本花織選手が国内で何度も滑った舞台をしつらえてきた職人は「現役最後だから、思い切り楽しんで演技をしてほしい」とエールを送る。（黒山幹太）

昨年１２月中旬、五輪出場選手を決める最終選考会を兼ねた全日本選手権を控えた、国立代々木競技場第一体育館。スケートリンクの設計・施工の「パティネレジャー」（豊島区）に所属する高橋二男さん（８８）は、選手らが演技を披露するリンクに、手際よく水をまいていた。

仮設リンクの製作は大会の１週間前から始まる。体育館の床にシートを敷き、その上に冷却パイプをくまなく置く。そこに水をまいて氷を張っていく。１時間に１回、昼夜問わず計５０回、交代で水をまくことで、厚さ６センチの美しくなめらかな氷ができる。まさに職人技だ。

１９日から本番が始まると、高橋さんの姿はリンク脇にあった。競技中は選手が滑る様子を注視し、１５分間の整氷時間になるとジャンプしてできた穴を見つけ、シャーベット状の雪や水を使って修復する。「自分たちが作った氷の上で、選手が良い成績を残してくれるのが一番の喜びですから」。現役を続ける理由をこう話す。

宮城県で生まれ、文京区で育った高橋さんとスケートの出会いは、戦後間もない頃だった。中学生の時、自宅近くの後楽園にアイススケート場ができ、放課後に時間を見つけては滑りに行った。高校卒業後、スケート場の近くのスケート靴の店を手伝うようになった。

店を営んでいたのが元フィギュア選手だったことから、リンクを作ることに。初めて手がけたのは、１９６０年に中央区晴海にできた「東京国際見本市会場」のスケート場。開業すると「立っているだけで押されて前に進む」ほどの多くの客が押し寄せ、がむしゃらに働いた。

リンク設営を専門とする業者は珍しく、７２年の札幌五輪などではスピードスケートやフィギュアの会場設営も任された。一冬で五つの仮設リンクを作ったこともあったが、９８年の長野五輪を最後に定年退職し、一度は現場を離れた。

「後進を育てるために手伝ってほしい」。古巣から声をかけられたのは２００６年。荒川静香さんはこの年のトリノ五輪のフィギュアで金メダルを獲得し、浅田真央さんも登場して再びブームになった時のことだ。これ以後、プロ選手のアイスショーや競技会のリンクの設営の度、各地に出向く生活を続けている。

選手にも信頼され、坂本選手は「かおちゃん」と呼び気にかけてきた。競技の合間に「昨日は何食べたの？」「今日、調子良さそうだね」と、緊張を和らげるような言葉をかける。坂本選手はニコッとほほえみ、「頑張ります！」と返してくれたという。

ミラノ・コルティナ冬季五輪は自宅のテレビを通じて観戦し、銀メダルを得た坂本選手ら日本勢の活躍に心躍った。坂本選手の現役最後の舞台も日本で観戦する。スケート界をずっと見てきたからこそ、「スケートが盛り上がって、また日本で冬季五輪が開かれたら」と願う。