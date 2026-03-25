ともさかりえ（46）が、24日放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜深夜0時15分）に出演。現在21歳になる息子の反抗期を振り返った。

シングルマザーになって一番大変だったことを「孤独だったこと」と明かしたともさかは、子育てを「選択の連続」とし、「相談できる人が近くにいない」ことに、息子の将来にかかわることを1人で決めることの大変さを吐露した。

そして、思春期の息子を「あまりに理解ができない生き物で、何を考えているかわからない」と振り返った。「心配だからいろんなことを聞く。心配をたたみかけちゃう」とし、「そのひとつひとつがウザいって感じで」と、当時、中学生の息子から「舌打ちからのため息」で返されたと説明した。

乗り越え方を聞かれると「時が過ぎるのを待ちました、諦めて。淡々とご飯を作り続けようと思って。中2〜中3ぐらいの時期は、まともに会話もできなくて。私、この子と二度と普通に会話できないのかなって、ちょっと寂しく思ってた」と打ち明けた。

そして、高校に上がりしばらくすると息子から「いや〜、なんか俺、反抗期だったよね」「あの時、本当イライラしてたわ」と言われたと明かした。