歌手松田聖子のものまねタレント、まねだ聖子（57）が25日、インスタグラムのストーリーズを更新。乳がん術後11年目の検査結果を報告した。

まねだは「乳がん術後11年目検査結果 無事合格」と切り出し、「明らかな再発、転移は指摘できません」と記載された検査結果の画像をアップ。「結果聞くまでソワソワドキドキでしたが 一安心です」と心境をつづり、「皆さまも忘れずに定期検診に行かれてくださいね」と呼びかけた。

まねだは乳がん発症から9年目を迎えた24年2月の投稿で、検診を受けたことを報告するとともに「ステージ1aの顔つきの良いがんだったので日常生活にさほど大きな影響はなかったのですが 最初の病院で良性ですと言われ3カ月経過観察、、2件目の乳がん専門病院でも絶対良性ですと言われたけど しこりがあるという現実がどうしても気になって念のため3件目生検してもらってのがん発覚でした」と経緯を説明。「今思えば3件目いかなかった事を考えるとゾッとします」と吐露していた。

また、翌25年2月にはXで乳がん10年目の検査結果を報告し、「私の場合、ステージ1Aだったので5年で完治、今回10年目での完全寛解でした これからも健康には重々気をつけて生きたいと思います」とつづっていた。