俳優の斎藤工が２５日、都内で「デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー’２５／第３１回 ＡＭＤアワード」の授賞式に出席した。

斎藤が出演したＮｅｔｆｌｉｘ映画「新幹線大爆破」が、大賞／総務大臣賞を受賞。同作の樋口真嗣監督は「思ってもないことで、非常にうれしいです」と喜び、「素晴らしいスタッフ、キャスト、ＪＲ東日本のプロフェッショナルの方々にこのような、罰当たりなタイトルの作品に協力いただいた」とユーモアを交えて感謝した。

本作は１９７５年の名作を再構築。走行中の新幹線に爆発物が仕掛けられる事件を描いたパニックサスペンスだ。ＪＲ東日本が全面協力のもと、日本の技術力と運行管理ノウハウを世界に発信し、国内３週連続１位、世界８０か国トップ１０入りしたことなどが評価され、同賞を受賞した。

斎藤は、新幹線の爆破を阻止するため冷静に対応する総合指令所長・笠置雄一役を演じた。「僭越（せんえつ）ながら俳優部を代表して受け取らせていただきます。（本作にも登場する）見えないヒーローの存在、その層の厚さが日本の強さでもある。縁の下の力持ち、全てのそういった方々にこの賞をささげたい」と熱く語った。

林芳正総務大臣は「すばらしい作品でございました。かなりリアリティーに富む仕上がりで、手に汗握る展開の作品でした」と絶賛した。