ＤｅＮＡの相川亮二監督は２５日、上半身のコンディション不良でオープン戦ラストの２試合を欠場した筒香嘉智内野手について、２６日に公示される開幕戦の出場選手登録メンバーに加えることを明らかにした。一方で「この試合（開幕戦）だけではなく、シーズンをトータルで考える必要がある」と、状態を慎重に見極める方針で、２７日の開幕戦（対ヤクルト＝横浜）はベンチスタートになることが濃厚だ。

筒香はスタメン出場した２０日の西武戦（ベルーナＤ）で、初回の打席でスイングした際にコンディション不良を訴えて交代。２１、２２日の同カードを欠場した。

その後、練習は再開しており、この日も横浜スタジアムでのチーム練習に参加。相川監督は本人とも話し合った上で、開幕戦での出場選手登録を決断した。しかし、指揮官は「本人はいけると言うだろうけど、（負傷後の）４日間、十分な動きができているわけではない。そこはこちらが見極めなければいけない」としており、開幕スタメンに関しては明言を避けた。

とはいえ、今季から主将に再任し、キャンプから積極的にチームを引っ張ってきた筒香の存在は絶大。開幕スタメンを回避した場合も、精神的支柱としてベンチからナインにエネルギーを注ぎ込む。