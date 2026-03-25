アジア株 軒並み上昇、上海株と香港株は続伸 アジア株 軒並み上昇、上海株と香港株は続伸

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東京時間17:37現在

香港ハンセン指数 25335.95（+272.24 +1.09%）

中国上海総合指数 3931.84（+50.56 +1.30%）

台湾加権指数 33439.11（+826.87 +2.54%）

韓国総合株価指数 5642.21（+88.29 +1.59%）

豪ＡＳＸ２００指数 8534.26（+154.91 +1.85%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 75703.69（+1635.24 +2.21%）



２５日のアジア株は軒並み上昇。米国とイランの停戦期待を背景にアジア株は買い優勢で推移した。台湾株は２．５％超の大幅反発。半導体関連株などを中心に買いが広がった。香港株は続伸。ネット関連株やハイテク株などを中心に堅調な推移を見せた。



上海総合指数は続伸。ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）、化学品メーカーの万華化学集団、ケーブル製造の亨通光電、半導体製造装置の中微半導体設備（上海）が買われた。



香港ハンセン指数は続伸。オンライン生活関連サービス企業の美団（メイトゥアン）、食品加工サービスの万洲国際（ＷＨグループ）、電子商取引大手のアリババ・グループ・ホールディング、機械メーカーの創科実業（テクトロニック・インダストリーズ）、電子商取引のＪＤドットコム、医薬品メーカーの石薬集団が買われた。



豪ＡＳＸ２００指数は大幅続伸。音楽・電子製品販売のＪＢハイファイ、データセンターのネクストディーシー、ウラン探鉱・開発会社のディープ・イエロー、研究開発会社のサイレックス・システムズ、エネルギー会社のＡＧＬエナジー、病院経営のラムゼー・ヘルスケアが買われた。

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