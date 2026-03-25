「AFEELA 1」

ソニー・ホンダモビリティ(SHM)は、親会社のソニーグループと本田技研工業の2社間協議、および協議を受けたSHMとしての検討の結果、電気自動車(EV)の第1弾モデル「AFEELA 1」と第2弾モデルの開発と発売中止を決定した。今後の事業方針に関しては、両親会社と連携し、協議を継続する。

親会社2社は、2022年9月のSHM設立以来、ソニーとホンダが持つ技術や知見、開発力を融合し、高付加価値モビリティの開発・販売およびモビリティ向けサービスの提供を目指して取り組みを進めてきた。

CES 2026で発表されたSUVタイプの新コンセプトモデル「AFEELA Prototype 2026」

しかし、ホンダはEVを取り巻く市場環境の変化を受けて、3月12日に四輪電動化戦略の見直しを発表。これに伴い、ホンダからの提供を想定した技術やアセットの活用など、SHMの事業展開にかかわる重要な前提条件が大きく変化したため「両モデルをこれまでの企画通りに商品化することが困難であると判断」し、AFEELA 1と第2弾モデルの開発と発売中止を决定した。

AFEELA 1はすでに米カリフォルニア州で予約を受け付けているが、予約済みの顧客に対しては、預かっている予約金の全額返金手続きを速やかに開始する。

SHMの今後については「EVを取り巻く最新の市場環境を踏まえ、今一度、JV(合弁会社)の設立主旨に立ち返り、中長期的なSHMのあり方、モビリティの進化への貢献の可能性、事業の方向性について3社で協議・検討を行ない、明確化した上で、なるべく早いタイミングで公表する」としている。