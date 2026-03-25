災害などの際に、私たちの暮らしと安全を支える「最後の砦」となるのが自衛隊です。



南海トラフ地震という避けがたい運命に備え、彼らは日ごろ、どんな厳しい訓練を重ねているのか記者が体験しました。

（記者）

「ここは阿南市那賀川町にある陸上自衛隊徳島駐屯所です。災害などの有事の際に私たちの生活を守る自衛隊は、一体どんな生活をしているのでしょうか」

徳島駐屯地の隊員数は約200人。





2011年に起きた東日本大震災の際には、瓦礫の除去や行方不明者の捜索を行うなど、災害派遣をはじめとする幅広い業務を行います。いかなる任務に対しても完遂できる肉体と精神を養うため、日々厳しい訓練を行っています。

（陸上自衛隊 徳島駐屯地・飯島克啓 副隊長）

「ありとあらゆる事態が起きたときに対応できるように、日々厳しい訓練をして耐えれる組織を作っている」

午前8時15分。



自衛隊の一日は、国旗掲揚とともに始まります。



何をおいてもまずは体力。



訓練は筋トレからスタートします。



体験を志願した増富記者、元高校球児です。

❝スクワット❞



朝一番のトレーニングも、みんなで大きな声を出して明るく取り組みます。



約1割いる女性隊員も、男性隊員と同じメニューをこなします。

（記者）

「朝イチの準備運動にしては腕も足も腹筋もパンパンで、最後まで乗り切れるか不安です。かなり厳しい訓練です」



筋トレが終わると、それぞれの隊にわかれて別メニューでの訓練が始まります。

増富記者の隊が初めに取り組んだのは、戦場で相手の攻撃から身を守るための陣地を作る構築訓練です。



ライナープレートと呼ばれる重さ10キロの鉄板を繋ぎ合わせ、仲間と協力して陣地を構築していきます。

（陸上自衛隊 徳島駐屯地・三浦大希 二等陸曹）

「上級部隊が後方地域で、どうしても隠れて守られたところに入りたいところで、長期間使えるものを作ってほしいと言われたら構築して引き渡しをする」

「確かに厳しいのは厳しい。日数が長いのでその分、疲労感も出てきて、寝れるとき寝れないときもあるので、指示が聞けなかったり注意力が散漫になることがあるので、そこはきついかなと思う」

陣地の構築は昼夜を通して5日ほどかけて行われ、完成するとこのような形になります。



本来なら地中に5メートルほど穴を掘り、土を被せてより強固にするため、体力と忍耐力が求められる過酷な作業です。



その上、力だけでなく作業の緻密さも求められます。

（測量）

「地べたから40のところにしてみたら」

「地べたから40のところに水糸を張る」



この測量に狂いが出てしまうと、実際の構築にズレが生じます。



何度も何度も調整しながら、慎重に測量していきます。

阿南市出身の井坂遥成一等陸士。



2025年4月に自衛隊に入隊したばかりの新入隊員です。

（陸上自衛隊 徳島駐屯地・井坂遥成 一等陸士）

「糸を張ってまず水平が取る。ズレると（最終的に）全部ズレるのでめちゃくちゃ大事な作業です」



「いいね！いいですわ！そこで行こう！」



無事に水平がとれました。



井坂一等陸士にも、笑みがこぼれます。

（陸上自衛隊 徳島駐屯地・井坂遥成 一等陸士）

「災害がいつ来てもおかしくない状況で、日頃から訓練しているので、そのようなところにやりがいを感じている」

午前の訓練が終わると、待ちに待った昼食です。



隊員たちは駐屯地の食堂で昼食を食べます。



（記者）

「今日のご飯の量は？」



（女性隊員）

「いつもより多めです」

（記者）

「訓練どうでした？」



（女性隊員）

「疲れました、いっぱい声出したので、いっぱい食べます」

この日のメニューは鳥丼。



体が資本の隊員たちのために、管理栄養士が栄養バランスを重視した食事を提供しています。



午前の訓練でよほどお腹が空いたのか、みんなあっという間に完食です。

（隊員）

「やっぱり飯が美味しいと元気がでますね」

「お昼ご飯とかとくに豪華なんでメニュー、もうこれだけ食べられたらバッチリですね」

駐屯地の中にある、寮を案内してもらいました。



近年、備品が新調されるなど改善が進んでいるそうです。



午後の訓練に備え、体を休める隊員に話を聞いてみました。

（隊員）

「快適です、昔に比べたらすごく充実しています」

「12時から13時までについては昼休みということで、このように動画を見たり余暇を過ごしています」

徳島駐屯地の第14施設隊は四国で唯一の「施設科部隊」で、建設機械やボートを装備しています。



このため、災害時にはひときわ大きな役割を果たしました。

しかし、自衛隊もご多分に漏れず人手不足という大きな課題を抱えています。



（陸上自衛隊 徳島駐屯地・飯島克啓 副隊長）

「人数が少ないとよく言われるが、自分たちがなるべく後継者を育成できるように広報活動をして」

「自衛隊の良さであったりとか、このような活動をしているということを部外にアピールして、募集難を乗り越えれるようにやっていきたいと思う」

最後は銃剣道訓練。



見た目は剣道ですが、動きは別物です。

「抵抗できないように相手を制する」



銃剣道は戦闘技術の他にも、精神鍛錬やチームワークの強化を目的として行われます。



第14施設隊は、2025年12月に行われた中四国大会で優勝したほどの実力者揃いです。

増富記者も、特別に試合をさせてもらうことになりました。



試合時間は3分間ですが…。



開始早々、相手のスピードについていけず、あっという間に一本とられてしまいました。



二試合目は、副隊長の圧倒的なオーラの前にあえなく敗北。



完敗でした。

（記者）

「息が上がって全然止まりません。教官めっちゃ強かって前に行けなかったです」

（陸上自衛隊 徳島駐屯地・飯島克啓 副隊長）

「われわれが活動するというところは、かなり状況がかなり良くないところにはなります」

「そのような厳しいところでも活動できるように日々演練して、心身ともに耐えうる隊員を育成している」

わずか半日の体験で、フラフラになってしまったという増富記者。



しかし、日頃から厳しい訓練を重ねているからこそ、万一の時、迅速で的確な対応が可能なのかもしれません。



高市首相が目指す憲法改正の議論を深めるためにも、自衛隊というものを正しく理解することは大切ですよね。



特集は自衛隊の訓練に密着、増富記者のリポートでした。