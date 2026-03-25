2つのU-16日本代表を編成、フランスとアルバニア遠征を同時期に実施
日本サッカー協会は25日、U-16日本代表メンバーを発表した。27日から行うフランス遠征と、29日からアルバニア遠征を行う2つの代表メンバーを発表している。
フランス遠征の監督は廣山望氏が務める。現地では第53回モンテギュー国際大会2026に出場し、U-16ペルー代表、U-16ポルトガル代表、U-16メキシコ代表と対戦する。
アルバニア遠征は菅原大介氏が監督を務める。UEFA Development Tournament U16に出場し、U-16アルバニア代表、U-16オーストリア代表、U-16スウェーデン代表と対戦する。
■フランス遠征メンバー
監督:廣山望
コーチ:小野木玲
GKコーチ:山岸範宏
フィジカルコーチ:佐藤哲哉
テクニカルスタッフ:羽山温音
▽GK
12 伊東レオン優樹(KVコルトレイク U16)
1 木田蓮人(帝京長岡高)
▽DF
15 森光英斗(ファジアーノ岡山U-18)
3 三谷友浩(ヴィッセル神戸U-18)
4 林天音(大分トリニータU-18)
2 對馬羽琉(川崎フロンターレU-18)
19 田村瑛人(大分トリニータU-18)
16 瀬戸山玲音(横浜・Fマリノスユース)
5 上野煌士郎(川崎フロンターレU-15生田)
▽MF
8 嵯峨日向(前橋育英高)
18 吉澤凰河(松本山雅FC U-18)
13 橋元結仁(セレッソ大阪U-18)
7 深谷朔共(名古屋グランパスU-18)
14 竹信瑛治(アビスパ福岡U-18)
17 末岡祐陽(サンフレッチェ広島F.Cユース)
6 花元誉絆(ヴィッセル神戸U-18)
▽FW
11 飯塚莉久(ベガルタ仙台ユース)
10 伊藤航(FC東京U-18)
20 オツコロ海桜(昌平高)
9 稲田凌久(柏レイソルU-18)
■アルバニア遠征メンバー
監督:菅原大介
コーチ:白石通史
GKコーチ:井出大志
フィジカルコーチ:小嶺肇之
▽GK
1 小畑颯亮(ガンバ大阪ユース)
12 山田琥太郎(湘南ベルマーレU-18)
DF
4 酒井陽杜(ジェフユナイテッド市原・千葉U-18)
19 高橋佑成(柏レイソルU-18)
15 中山柊斗(横浜F・マリノスユース)
2 樋口健志(ガンバ大阪ユース)
5 西井玄篤(京都サンガF.C.U-18)
3 渡部直宏(東京ヴェルディユース)
16 谷口怜音(セレッソ大阪U-18)
▽MF
7 青山陽(湘南ベルマーレU-18)
13 柳田來空(山梨学院高)
8 藤澤斗亜(横浜F・マリノスユース)
14 瀬賀結臣(FC東京U-18)
11 古谷のかぜ(横浜FCユース)
6 ゼイナー大耀(東京ヴェルディユース)
17 荒井瑞樹(川崎フロンターレU-18)
▽FW
9 藤松碧士(昌平高)
10 迫田凌和(RB大宮アルディージャU18)
18 高橋航(湘南ベルマーレU-18)
20 吉澤映杜(川崎フロンターレU-15生田)
フランス遠征の監督は廣山望氏が務める。現地では第53回モンテギュー国際大会2026に出場し、U-16ペルー代表、U-16ポルトガル代表、U-16メキシコ代表と対戦する。
アルバニア遠征は菅原大介氏が監督を務める。UEFA Development Tournament U16に出場し、U-16アルバニア代表、U-16オーストリア代表、U-16スウェーデン代表と対戦する。
監督:廣山望
コーチ:小野木玲
GKコーチ:山岸範宏
フィジカルコーチ:佐藤哲哉
テクニカルスタッフ:羽山温音
▽GK
12 伊東レオン優樹(KVコルトレイク U16)
1 木田蓮人(帝京長岡高)
▽DF
15 森光英斗(ファジアーノ岡山U-18)
3 三谷友浩(ヴィッセル神戸U-18)
4 林天音(大分トリニータU-18)
2 對馬羽琉(川崎フロンターレU-18)
19 田村瑛人(大分トリニータU-18)
16 瀬戸山玲音(横浜・Fマリノスユース)
5 上野煌士郎(川崎フロンターレU-15生田)
▽MF
8 嵯峨日向(前橋育英高)
18 吉澤凰河(松本山雅FC U-18)
13 橋元結仁(セレッソ大阪U-18)
7 深谷朔共(名古屋グランパスU-18)
14 竹信瑛治(アビスパ福岡U-18)
17 末岡祐陽(サンフレッチェ広島F.Cユース)
6 花元誉絆(ヴィッセル神戸U-18)
▽FW
11 飯塚莉久(ベガルタ仙台ユース)
10 伊藤航(FC東京U-18)
20 オツコロ海桜(昌平高)
9 稲田凌久(柏レイソルU-18)
■アルバニア遠征メンバー
監督:菅原大介
コーチ:白石通史
GKコーチ:井出大志
フィジカルコーチ:小嶺肇之
▽GK
1 小畑颯亮(ガンバ大阪ユース)
12 山田琥太郎(湘南ベルマーレU-18)
DF
4 酒井陽杜(ジェフユナイテッド市原・千葉U-18)
19 高橋佑成(柏レイソルU-18)
15 中山柊斗(横浜F・マリノスユース)
2 樋口健志(ガンバ大阪ユース)
5 西井玄篤(京都サンガF.C.U-18)
3 渡部直宏(東京ヴェルディユース)
16 谷口怜音(セレッソ大阪U-18)
▽MF
7 青山陽(湘南ベルマーレU-18)
13 柳田來空(山梨学院高)
8 藤澤斗亜(横浜F・マリノスユース)
14 瀬賀結臣(FC東京U-18)
11 古谷のかぜ(横浜FCユース)
6 ゼイナー大耀(東京ヴェルディユース)
17 荒井瑞樹(川崎フロンターレU-18)
▽FW
9 藤松碧士(昌平高)
10 迫田凌和(RB大宮アルディージャU18)
18 高橋航(湘南ベルマーレU-18)
20 吉澤映杜(川崎フロンターレU-15生田)