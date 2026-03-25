　日本サッカー協会は25日、U-16日本代表メンバーを発表した。27日から行うフランス遠征と、29日からアルバニア遠征を行う2つの代表メンバーを発表している。

　フランス遠征の監督は廣山望氏が務める。現地では第53回モンテギュー国際大会2026に出場し、U-16ペルー代表、U-16ポルトガル代表、U-16メキシコ代表と対戦する。

　アルバニア遠征は菅原大介氏が監督を務める。UEFA Development Tournament U16に出場し、U-16アルバニア代表、U-16オーストリア代表、U-16スウェーデン代表と対戦する。

■フランス遠征メンバー

監督:廣山望

コーチ:小野木玲

GKコーチ:山岸範宏

フィジカルコーチ:佐藤哲哉

テクニカルスタッフ:羽山温音

▽GK

12 伊東レオン優樹(KVコルトレイク U16)

1 木田蓮人(帝京長岡高)

▽DF

15 森光英斗(ファジアーノ岡山U-18)

3 三谷友浩(ヴィッセル神戸U-18)

4 林天音(大分トリニータU-18)

2 對馬羽琉(川崎フロンターレU-18)

19 田村瑛人(大分トリニータU-18)

16 瀬戸山玲音(横浜・Fマリノスユース)

5 上野煌士郎(川崎フロンターレU-15生田)

▽MF

8 嵯峨日向(前橋育英高)

18 吉澤凰河(松本山雅FC U-18)

13 橋元結仁(セレッソ大阪U-18)

7 深谷朔共(名古屋グランパスU-18)

14 竹信瑛治(アビスパ福岡U-18)

17 末岡祐陽(サンフレッチェ広島F.Cユース)

6 花元誉絆(ヴィッセル神戸U-18)

▽FW

11 飯塚莉久(ベガルタ仙台ユース)

10 伊藤航(FC東京U-18)

20 オツコロ海桜(昌平高)

9 稲田凌久(柏レイソルU-18)

■アルバニア遠征メンバー

監督:菅原大介

コーチ:白石通史

GKコーチ:井出大志

フィジカルコーチ:小嶺肇之

▽GK

1 小畑颯亮(ガンバ大阪ユース)

12 山田琥太郎(湘南ベルマーレU-18)

DF

4 酒井陽杜(ジェフユナイテッド市原・千葉U-18)

19 高橋佑成(柏レイソルU-18)

15 中山柊斗(横浜F・マリノスユース)

2 樋口健志(ガンバ大阪ユース)

5 西井玄篤(京都サンガF.C.U-18)

3 渡部直宏(東京ヴェルディユース)

16 谷口怜音(セレッソ大阪U-18)

▽MF

7 青山陽(湘南ベルマーレU-18)

13 柳田來空(山梨学院高)

8 藤澤斗亜(横浜F・マリノスユース)

14 瀬賀結臣(FC東京U-18)

11 古谷のかぜ(横浜FCユース)

6 ゼイナー大耀(東京ヴェルディユース)

17 荒井瑞樹(川崎フロンターレU-18)

▽FW

9 藤松碧士(昌平高)

10 迫田凌和(RB大宮アルディージャU18)

18 高橋航(湘南ベルマーレU-18)

20 吉澤映杜(川崎フロンターレU-15生田)