　アジアサッカー連盟(AFC)は25日、AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)ファイナルステージの組み合わせ抽選会を行った。日本からはヴィッセル神戸とFC町田ゼルビアが勝ち上がっている。

　西地区の決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)は混乱する中東情勢を受けて延期となっていたが、4月13日と14日にサウジアラビアで一発勝負による開催が決まっている。

　準々決勝以降の抽選が行われ、東地区と西地区が対戦する準々決勝で神戸はアルヒラル(サウジアラビア)とアルサッド(カタール)の勝者と4月16日に、町田はアルイテハド(サウジアラビア)とアルワフダ(UAE)の勝者と4月17日に対戦することが決まった。

　なお神戸と町田は決勝まで対戦しないことも決まった。準々決勝以降のファイナルステージは、4月16日からサウジアラビアで集中開催する。

▽準々決勝

4月16日(木)

[A]アルヒラル(サウジアラビア)vsアルサッド(カタール)の勝者 vs 神戸

4月17日(金)

[B]アルアハリ・サウジ(サウジアラビア)vsアルドゥハイル(カタール)の勝者 vs ジョホール(マレーシア)

[C]町田 vs アルイテハド(サウジアラビア)vsアルワフダ(UAE)の勝者

4月18日(土)

[D]ブリーラム・U(タイ) vs トラクター(イラン)vsシャバブ・アルアハリ(UAE)

▽準決勝

4月20日(月)

[A]の勝者 vs [B]の勝者

4月21日(火)

[C]の勝者 vs [D]の勝者

▽決勝

4月25日(土)