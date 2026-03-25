神戸と町田が進出するACLEファイナルステージの組み合わせが決定!
アジアサッカー連盟(AFC)は25日、AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)ファイナルステージの組み合わせ抽選会を行った。日本からはヴィッセル神戸とFC町田ゼルビアが勝ち上がっている。
西地区の決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)は混乱する中東情勢を受けて延期となっていたが、4月13日と14日にサウジアラビアで一発勝負による開催が決まっている。
準々決勝以降の抽選が行われ、東地区と西地区が対戦する準々決勝で神戸はアルヒラル(サウジアラビア)とアルサッド(カタール)の勝者と4月16日に、町田はアルイテハド(サウジアラビア)とアルワフダ(UAE)の勝者と4月17日に対戦することが決まった。
なお神戸と町田は決勝まで対戦しないことも決まった。準々決勝以降のファイナルステージは、4月16日からサウジアラビアで集中開催する。
▽準々決勝
4月16日(木)
[A]アルヒラル(サウジアラビア)vsアルサッド(カタール)の勝者 vs 神戸
4月17日(金)
[B]アルアハリ・サウジ(サウジアラビア)vsアルドゥハイル(カタール)の勝者 vs ジョホール(マレーシア)
[C]町田 vs アルイテハド(サウジアラビア)vsアルワフダ(UAE)の勝者
4月18日(土)
[D]ブリーラム・U(タイ) vs トラクター(イラン)vsシャバブ・アルアハリ(UAE)
▽準決勝
4月20日(月)
[A]の勝者 vs [B]の勝者
4月21日(火)
[C]の勝者 vs [D]の勝者
▽決勝
4月25日(土)
西地区の決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)は混乱する中東情勢を受けて延期となっていたが、4月13日と14日にサウジアラビアで一発勝負による開催が決まっている。
準々決勝以降の抽選が行われ、東地区と西地区が対戦する準々決勝で神戸はアルヒラル(サウジアラビア)とアルサッド(カタール)の勝者と4月16日に、町田はアルイテハド(サウジアラビア)とアルワフダ(UAE)の勝者と4月17日に対戦することが決まった。
▽準々決勝
4月16日(木)
[A]アルヒラル(サウジアラビア)vsアルサッド(カタール)の勝者 vs 神戸
4月17日(金)
[B]アルアハリ・サウジ(サウジアラビア)vsアルドゥハイル(カタール)の勝者 vs ジョホール(マレーシア)
[C]町田 vs アルイテハド(サウジアラビア)vsアルワフダ(UAE)の勝者
4月18日(土)
[D]ブリーラム・U(タイ) vs トラクター(イラン)vsシャバブ・アルアハリ(UAE)
▽準決勝
4月20日(月)
[A]の勝者 vs [B]の勝者
4月21日(火)
[C]の勝者 vs [D]の勝者
▽決勝
4月25日(土)