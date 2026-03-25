主要国内証券 先物取引高情報まとめ（3月25日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月25日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 113( 73)
TOPIX先物 6月限 54( 54)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1( 0)
TOPIX先物 6月限 134( 134)
日経225ミニ 6月限 1660( 1660)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2219( 1162)
9月限 5( 5)
TOPIX先物 6月限 131( 117)
日経225ミニ 4月限 12198( 3814)
5月限 135( 53)
6月限 137447( 56031)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1324( 630)
9月限 14( 10)
日経225ミニ 4月限 5353( 2381)
5月限 56( 32)
6月限 91367( 49515)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 93( 93)
日経225ミニ 4月限 313( 313)
5月限 46( 46)
6月限 7958( 7958)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1429( 1429)
日経225ミニ 4月限 794( 794)
5月限 8( 8)
6月限 38877( 38877)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 113( 73)
TOPIX先物 6月限 54( 54)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1( 0)
TOPIX先物 6月限 134( 134)
日経225ミニ 6月限 1660( 1660)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2219( 1162)
9月限 5( 5)
TOPIX先物 6月限 131( 117)
日経225ミニ 4月限 12198( 3814)
5月限 135( 53)
6月限 137447( 56031)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1324( 630)
9月限 14( 10)
日経225ミニ 4月限 5353( 2381)
5月限 56( 32)
6月限 91367( 49515)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 93( 93)
日経225ミニ 4月限 313( 313)
5月限 46( 46)
6月限 7958( 7958)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1429( 1429)
日経225ミニ 4月限 794( 794)
5月限 8( 8)
6月限 38877( 38877)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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