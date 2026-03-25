　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月25日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 113(　　　73)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　54(　　　54)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 1(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 134(　　 134)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1660(　　1660)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 2(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2219(　　1162)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 131(　　 117)
日経225ミニ　 　 4月限　　　 12198(　　3814)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 135(　　　53)
　　　　　 　 　 6月限　　　137447(　 56031)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1324(　　 630)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　14(　　　10)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　5353(　　2381)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　56(　　　32)
　　　　　 　 　 6月限　　　 91367(　 49515)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　93(　　　93)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 313(　　 313)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　46(　　　46)
　　　　　 　 　 6月限　　　　7958(　　7958)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1429(　　1429)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 794(　　 794)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 8(　　　 8)
　　　　　 　 　 6月限　　　 38877(　 38877)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース