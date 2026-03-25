　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月25日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 11343(　 11120)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　84(　　　84)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 12551(　 12551)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　26(　　　26)
日経225ミニ　 　 4月限　　　 12203(　 11203)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 366(　　 366)
　　　　　 　 　 6月限　　　289705(　289705)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　6322(　　6222)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　50(　　　50)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 12362(　 12362)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　4181(　　3181)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 137(　　 137)
　　　　　 　 　 6月限　　　119726(　119726)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 339(　　 136)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 664(　　 635)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 725(　　 725)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1176(　　 841)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2415(　　2287)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　 1(　　　 1)
　　　　　 　 　 6月限　　　　2735(　　2735)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 843(　　 491)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2266(　　2266)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　2029(　　　29)
　　　　　 　 　 6月限　　　　6288(　　6288)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 525(　　 525)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1949(　　1949)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4692(　　4674)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　5844(　　5844)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　12(　　　12)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　7061(　　7061)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　6049(　　6049)
　　　　　 　 　 6月限　　　 75905(　 75905)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 401(　　 390)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 303(　　 303)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 143(　　 143)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1298(　　1298)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　73(　　　73)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 213(　　 213)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　16(　　　16)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1249(　　1220)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 248(　　 248)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　51(　　　51)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1564(　　1564)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース