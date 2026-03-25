外国証券 先物取引高情報まとめ（3月25日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月25日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 11343( 11120)
9月限 84( 84)
TOPIX先物 6月限 12551( 12551)
9月限 26( 26)
日経225ミニ 4月限 12203( 11203)
5月限 366( 366)
6月限 289705( 289705)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6322( 6222)
9月限 50( 50)
TOPIX先物 6月限 12362( 12362)
日経225ミニ 4月限 4181( 3181)
5月限 137( 137)
6月限 119726( 119726)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 339( 136)
TOPIX先物 6月限 664( 635)
日経225ミニ 6月限 725( 725)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1176( 841)
TOPIX先物 6月限 2415( 2287)
日経225ミニ 4月限 1( 1)
6月限 2735( 2735)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 843( 491)
TOPIX先物 6月限 2266( 2266)
日経225ミニ 4月限 2029( 29)
6月限 6288( 6288)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 525( 525)
TOPIX先物 6月限 1949( 1949)
日経225ミニ 6月限 4692( 4674)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5844( 5844)
9月限 12( 12)
TOPIX先物 6月限 7061( 7061)
9月限 2( 2)
日経225ミニ 4月限 6049( 6049)
6月限 75905( 75905)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 401( 390)
TOPIX先物 6月限 303( 303)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 143( 143)
TOPIX先物 6月限 1298( 1298)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 73( 73)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 213( 213)
9月限 16( 16)
TOPIX先物 6月限 1249( 1220)
日経225ミニ 4月限 248( 248)
5月限 51( 51)
6月限 1564( 1564)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 11343( 11120)
9月限 84( 84)
TOPIX先物 6月限 12551( 12551)
9月限 26( 26)
日経225ミニ 4月限 12203( 11203)
5月限 366( 366)
6月限 289705( 289705)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6322( 6222)
9月限 50( 50)
TOPIX先物 6月限 12362( 12362)
日経225ミニ 4月限 4181( 3181)
5月限 137( 137)
6月限 119726( 119726)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 339( 136)
TOPIX先物 6月限 664( 635)
日経225ミニ 6月限 725( 725)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1176( 841)
TOPIX先物 6月限 2415( 2287)
日経225ミニ 4月限 1( 1)
6月限 2735( 2735)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 843( 491)
TOPIX先物 6月限 2266( 2266)
日経225ミニ 4月限 2029( 29)
6月限 6288( 6288)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 525( 525)
TOPIX先物 6月限 1949( 1949)
日経225ミニ 6月限 4692( 4674)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5844( 5844)
9月限 12( 12)
TOPIX先物 6月限 7061( 7061)
9月限 2( 2)
日経225ミニ 4月限 6049( 6049)
6月限 75905( 75905)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 401( 390)
TOPIX先物 6月限 303( 303)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 143( 143)
TOPIX先物 6月限 1298( 1298)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 73( 73)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 213( 213)
9月限 16( 16)
TOPIX先物 6月限 1249( 1220)
日経225ミニ 4月限 248( 248)
5月限 51( 51)
6月限 1564( 1564)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース