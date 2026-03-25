外国証券 先物取引高情報まとめ（3月25日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月25日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 16203( 14138)
9月限 11( 11)
TOPIX先物 6月限 18945( 18400)
9月限 18( 18)
日経225ミニ 4月限 12530( 7530)
5月限 1145( 145)
6月限 191963( 191963)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 10295( 9186)
9月限 35( 35)
TOPIX先物 6月限 27934( 26212)
日経225ミニ 4月限 7125( 6625)
5月限 615( 115)
6月限 142293( 142293)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3257( 1150)
TOPIX先物 6月限 2362( 1816)
日経225ミニ 6月限 3354( 3340)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2486( 1932)
TOPIX先物 6月限 11161( 6204)
日経225ミニ 4月限 16( 16)
6月限 7376( 7348)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3099( 2431)
TOPIX先物 6月限 11888( 7253)
日経225ミニ 6月限 7856( 7856)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2409( 2262)
TOPIX先物 6月限 6176( 4307)
日経225ミニ 6月限 9509( 9479)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6528( 6250)
TOPIX先物 6月限 14811( 13709)
日経225ミニ 4月限 4482( 4482)
6月限 65554( 65554)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1685( 906)
TOPIX先物 6月限 1531( 1531)
日経225ミニ 5月限 500( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1370( 721)
TOPIX先物 6月限 7424( 2966)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1041( 967)
TOPIX先物 6月限 1338( 1338)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1237( 971)
9月限 4( 4)
TOPIX先物 6月限 2039( 2039)
日経225ミニ 4月限 196( 196)
5月限 6( 6)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 16203( 14138)
9月限 11( 11)
TOPIX先物 6月限 18945( 18400)
9月限 18( 18)
日経225ミニ 4月限 12530( 7530)
5月限 1145( 145)
6月限 191963( 191963)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 10295( 9186)
9月限 35( 35)
TOPIX先物 6月限 27934( 26212)
日経225ミニ 4月限 7125( 6625)
5月限 615( 115)
6月限 142293( 142293)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3257( 1150)
TOPIX先物 6月限 2362( 1816)
日経225ミニ 6月限 3354( 3340)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2486( 1932)
TOPIX先物 6月限 11161( 6204)
日経225ミニ 4月限 16( 16)
6月限 7376( 7348)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3099( 2431)
TOPIX先物 6月限 11888( 7253)
日経225ミニ 6月限 7856( 7856)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2409( 2262)
TOPIX先物 6月限 6176( 4307)
日経225ミニ 6月限 9509( 9479)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6528( 6250)
TOPIX先物 6月限 14811( 13709)
日経225ミニ 4月限 4482( 4482)
6月限 65554( 65554)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1685( 906)
TOPIX先物 6月限 1531( 1531)
日経225ミニ 5月限 500( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1370( 721)
TOPIX先物 6月限 7424( 2966)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1041( 967)
TOPIX先物 6月限 1338( 1338)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1237( 971)
9月限 4( 4)
TOPIX先物 6月限 2039( 2039)
日経225ミニ 4月限 196( 196)
5月限 6( 6)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース