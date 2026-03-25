　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月25日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 16203(　 14138)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　11(　　　11)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 18945(　 18400)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　18(　　　18)
日経225ミニ　 　 4月限　　　 12530(　　7530)
　　　　　 　 　 5月限　　　　1145(　　 145)
　　　　　 　 　 6月限　　　191963(　191963)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 10295(　　9186)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　35(　　　35)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 27934(　 26212)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　7125(　　6625)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 615(　　 115)
　　　　　 　 　 6月限　　　142293(　142293)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3257(　　1150)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2362(　　1816)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3354(　　3340)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2486(　　1932)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 11161(　　6204)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　16(　　　16)
　　　　　 　 　 6月限　　　　7376(　　7348)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3099(　　2431)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 11888(　　7253)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　7856(　　7856)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2409(　　2262)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　6176(　　4307)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　9509(　　9479)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　6528(　　6250)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 14811(　 13709)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　4482(　　4482)
　　　　　 　 　 6月限　　　 65554(　 65554)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1685(　　 906)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1531(　　1531)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 500(　　　 0)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1370(　　 721)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　7424(　　2966)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1041(　　 967)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1338(　　1338)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1237(　　 971)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2039(　　2039)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 196(　　 196)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 6(　　　 6)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース