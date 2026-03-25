「日経225オプション」4月限プット手口情報（25日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、25日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万2750円プット
取引高(立会内)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ABNクリアリン証券 51( 1)
みずほ証券 50( 0)
◯5万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
インタラクティブ証券 2( 2)
SBI証券 3( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万2750円プット
取引高(立会内)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ABNクリアリン証券 51( 1)
みずほ証券 50( 0)
◯5万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
インタラクティブ証券 2( 2)
SBI証券 3( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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