「日経225オプション」4月限コール手口情報（25日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、25日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万4625円コール
取引高(立会内)
日産証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万4500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
SBI証券 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
JPモルガン証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯5万4250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
SBI証券 8( 0)
◯5万4125円コール
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 50( 50)
SBI証券 32( 28)
JPモルガン証券 14( 14)
BNPパリバ証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 4( 4)
楽天証券 6( 4)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯5万3875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万3750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
◯5万3625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 304( 4)
JPモルガン証券 300( 0)
◯5万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
SBI証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万4625円コール
取引高(立会内)
日産証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万4500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
SBI証券 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
JPモルガン証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯5万4250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
SBI証券 8( 0)
◯5万4125円コール
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 50( 50)
SBI証券 32( 28)
JPモルガン証券 14( 14)
BNPパリバ証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 4( 4)
楽天証券 6( 4)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯5万3875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万3750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
◯5万3625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 304( 4)
JPモルガン証券 300( 0)
◯5万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
SBI証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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