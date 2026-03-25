「日経225オプション」4月限コール手口情報（25日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、25日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万4750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
松井証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
SBI証券 2( 0)
◯5万4625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 3( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万4500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 130( 30)
シティグループ証券 8( 8)
SMBC日興証券 292( 8)
BNPパリバ証券 105( 5)
SBI証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 3( 1)
フィリップ証券 1( 1)
UBS証券 100( 0)
◯5万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 562( 362)
モルガンMUFG証券 210( 210)
UBS証券 126( 126)
ソシエテジェネラル証券 36( 36)
BNPパリバ証券 28( 28)
SBI証券 38( 24)
松井証券 23( 23)
SMBC日興証券 6( 6)
インタラクティブ証券 6( 6)
楽天証券 7( 5)
ゴールドマン証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
シティグループ証券 200( 0)
◯5万3750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
岩井コスモ証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万3625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
JPモルガン証券 100( 0)
UBS証券 100( 0)
◯5万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
BNPパリバ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
SBI証券 6( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万4750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
松井証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
SBI証券 2( 0)
◯5万4625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 3( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万4500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 130( 30)
シティグループ証券 8( 8)
SMBC日興証券 292( 8)
BNPパリバ証券 105( 5)
SBI証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 3( 1)
フィリップ証券 1( 1)
UBS証券 100( 0)
◯5万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 562( 362)
モルガンMUFG証券 210( 210)
UBS証券 126( 126)
ソシエテジェネラル証券 36( 36)
BNPパリバ証券 28( 28)
SBI証券 38( 24)
松井証券 23( 23)
SMBC日興証券 6( 6)
インタラクティブ証券 6( 6)
楽天証券 7( 5)
ゴールドマン証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
シティグループ証券 200( 0)
◯5万3750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
岩井コスモ証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万3625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
JPモルガン証券 100( 0)
UBS証券 100( 0)
◯5万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
BNPパリバ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
SBI証券 6( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース