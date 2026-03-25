最新のレギュラーガソリン価格が発表されました。23日時点の全国平均価格は177.7円、県内も176.1円と前の週から値下がりしました。イラン情勢が緊迫するなか、政府は19日から元売り各社に補助金を支給していてこれが反映された形です。



新潟市北区のガソリンスタンドでは先週から10円値下げし、レギュラーガソリン1L当たりの価格は182円。26日からはさらに7円ほど値下げする予定です。



■70代

「下がっているみたいですね。高いです。160円ぐらいになってもらわないと困ります。」



■60代

「高いですね。(安いに)越したことはない。」



県内のレギュラーガソリンの平均価格は1Lあたり176.1円と、過去最高だった前の週から14.5円値下がりました。政府が急騰するガソリン価格を全国平均で170円程度に抑えるため、19日から元売り各社に補助金を支給していてこれが反映された形です。



■ハート 植木豊専務

「補助金でだいぶ下がりましたので、やっと高い在庫がなくなってきたので下げさせてもらいました。」



また、政府は26日から石油を安定的に供給するため石油の民間備蓄の放出に続き、国家備蓄を放出すると発表しました。



■ハート 植木豊専務

「国家備蓄にも制限が必ずありますから、このまま戦争が続いた場合 安心していられない。いま現時点で品不足という声が(同業者から)聞こえてきています。今後どうなるか全く予想つかないですね。」