“桜まつり”で賑わう花見会場 キッチンカーにもイラン情勢の影響が…｢燃料費高騰でメニュー値上げを決断｣ 名古屋の鶴舞公園
名古屋市昭和区の鶴舞公園。多くの人が花見を楽しむ中、イラン情勢の影響はキッチンカーにも…
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「さくら名所100選の地」鶴舞公園。ソメイヨシノなど約750本の桜が、ことしも園内を彩ります。
卒業式帰りの大学生の姿も
満開予想は3月27日。きょう午前中から楽しんでいた人は…
（花見客）
「思ったより咲いていて、咲いていないかなと思ったが良かった」
きょうは、大学の卒業式帰りという学生の姿も…
「まったく咲いていない状態ではなく、ちょっと咲いてくれて良かった」
「時期も良く咲いてくれて、ちょうど良い卒業式になった」
桜まつり開催 キッチンカーも楽しみの1つに
園内では3月20日(金･祝)から桜まつりがスタート。連日40台ほどのキッチンカーが並び様々なグルメを提供。花見客にも好評です。
（花見客）
「キッチンカーがずらずら並ぶこの公園は、日本広しといえどなかなかない」
「ちょうど桜の季節なので、花見でも行こうかとなって来た。プリプリでジューシーでめっちゃおいしい」
「おいしいです！」
イラン情勢の影響がキッチンカーにも…
きょう午前の鶴舞公園上空は、曇り空。
（キッチンカーの店員）
「午後から雨と聞いているが、それでもたくさん人が来て良かった」
一方、キッチンカーでの営業には、今大きな不安が…
（キッチンカーの店員）
「キッチンカーでの移動が多いので、燃料費の高騰でダメージを食らっている」
イラン情勢を背景とした燃料費の高騰が直撃しています。
｢燃料費高騰でメニュー値上げを決断｣
こちらのキッチンカーの燃料は軽油ですが、愛知・静岡を中心にひと月に300キロほど移動し、クレープを販売しています。この先も不安で仕方がないと言います。
（キッチンカーの店員）
「どこまで軽油価格が上がるか分からないので、早く値段が落ち着いてほしい」
長引く物価高もあり、商品の値上げは致し方なしと言います。
（キッチンカーの店員）
「1年前と比べて100円ずつ上がっている。（燃料の）値上げによって価格を上げようかなと最近決断した」
「今までなかった」一気に上がった燃料費に戸惑いも…
3月に入り、販売する10種類のクレープすべてを値上げしました。
さらに、キッチンカーに乗って10年の男性も…
（キッチンカーの店員）
「ここまで一気に（燃料費の）値段が上がることは無かったので、厳しい状況にある」