名古屋市昭和区の鶴舞公園。多くの人が花見を楽しむ中、イラン情勢の影響はキッチンカーにも…

【写真を見る】“桜まつり”で賑わう花見会場 キッチンカーにもイラン情勢の影響が…｢燃料費高騰でメニュー値上げを決断｣ 名古屋の鶴舞公園

「さくら名所100選の地」鶴舞公園。ソメイヨシノなど約750本の桜が、ことしも園内を彩ります。

卒業式帰りの大学生の姿も

満開予想は3月27日。きょう午前中から楽しんでいた人は…



（花見客）

「思ったより咲いていて、咲いていないかなと思ったが良かった」

きょうは、大学の卒業式帰りという学生の姿も…





桜まつり開催 キッチンカーも楽しみの1つに

（卒業生）「まったく咲いていない状態ではなく、ちょっと咲いてくれて良かった」「時期も良く咲いてくれて、ちょうど良い卒業式になった」

園内では3月20日(金･祝)から桜まつりがスタート。連日40台ほどのキッチンカーが並び様々なグルメを提供。花見客にも好評です。

（花見客）

「キッチンカーがずらずら並ぶこの公園は、日本広しといえどなかなかない」



「ちょうど桜の季節なので、花見でも行こうかとなって来た。プリプリでジューシーでめっちゃおいしい」

「おいしいです！」

イラン情勢の影響がキッチンカーにも…

きょう午前の鶴舞公園上空は、曇り空。



（キッチンカーの店員）

「午後から雨と聞いているが、それでもたくさん人が来て良かった」

一方、キッチンカーでの営業には、今大きな不安が…



（キッチンカーの店員）

「キッチンカーでの移動が多いので、燃料費の高騰でダメージを食らっている」



イラン情勢を背景とした燃料費の高騰が直撃しています。

｢燃料費高騰でメニュー値上げを決断｣

こちらのキッチンカーの燃料は軽油ですが、愛知・静岡を中心にひと月に300キロほど移動し、クレープを販売しています。この先も不安で仕方がないと言います。



（キッチンカーの店員）

「どこまで軽油価格が上がるか分からないので、早く値段が落ち着いてほしい」

長引く物価高もあり、商品の値上げは致し方なしと言います。



（キッチンカーの店員）

「1年前と比べて100円ずつ上がっている。（燃料の）値上げによって価格を上げようかなと最近決断した」

「今までなかった」一気に上がった燃料費に戸惑いも…

3月に入り、販売する10種類のクレープすべてを値上げしました。



さらに、キッチンカーに乗って10年の男性も…



（キッチンカーの店員）

「ここまで一気に（燃料費の）値段が上がることは無かったので、厳しい状況にある」