ほしのあき49歳、抜群プロポーション全開のトレーニング姿にネット衝撃 夫は13歳年下＆1児の母
タレント・ほしのあきが、25日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから称賛の声が集まった。
【写真】ほしのあき48歳、水着姿が「スタイル抜群」「若すぎる」（10枚）
2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、昨年の夏には「去年買ったのに出番がなく着れてなかった @toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最高」「若すぎる」「釘付けです」などの反響が。
今回は、美スタイル際立つトレーニング姿を披露。「久し振りの樫トレ と、言うかリハビリ 最近、50肩になったのかな、、と思うくらい痛い時があって、、先生に言ったらこんな肩なら痛いに決まってる!! って言われて、トレーニング（リハビリ）したら全然動かなかった肩、腕が動きやすくなったの」とつづった。ファンからは多数の「いいね！」が寄せられた。
引用：「ほしのあき」Instagram（@akihoshino_official）
【写真】ほしのあき48歳、水着姿が「スタイル抜群」「若すぎる」（10枚）
2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、昨年の夏には「去年買ったのに出番がなく着れてなかった @toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最高」「若すぎる」「釘付けです」などの反響が。
引用：「ほしのあき」Instagram（@akihoshino_official）