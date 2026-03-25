脳出血で療養中の清原翔33歳、眩しい笑顔の近影が「カッコよすぎる」「素敵」「癒される」
昨年5月23日にInstagramにて“4年ぶりの顔出し”をした俳優の清原翔が、25日までにInstagramを更新。近影を披露した。
【写真】脳出血で療養中・清原翔、佐藤栞里らに囲まれる姿 脳出血前の“豪華共演者”とのオフショも（8枚）
2020年6月、感染性心内膜炎による脳出血を発症し、緊急手術を行った清原。その後、複数回の手術を経て体調は安定。脳に関しても異常はないとの診断を受けた。そして現在は、復帰に向け医師の指導を受けながらリハビリに専念している。
2023年と2024年の誕生日にInstagramで近況を報告していた清原だが、手術後に顔出しはしていなかった。そんな中、昨年5月23日に「30オーバーでヒゲ解禁」と友人と笑顔を見せる写真を投稿。突然の顔出しにファンからは驚きと安心の声が殺到した。また、今年2月3日には、「昨日神戸会に誕生日お祝いしてもらいました!!」とつづり、モデル・タレントの佐藤栞里ら大勢の仲間たちに囲まれるショットを披露、注目を集めた。
今回は「先日僕の俳優人生に影響を与えてくれた豊島監督と皆川さんが来てくれたー」とつづり、眩しい笑顔が印象的な3ショットを披露。ファンからは「カッコよすぎる」「癒されます」「素敵！」などのコメントが多数集まっている。
引用：「清原翔」Instagram（＠mrkiyotan）
【写真】脳出血で療養中・清原翔、佐藤栞里らに囲まれる姿 脳出血前の“豪華共演者”とのオフショも（8枚）
2020年6月、感染性心内膜炎による脳出血を発症し、緊急手術を行った清原。その後、複数回の手術を経て体調は安定。脳に関しても異常はないとの診断を受けた。そして現在は、復帰に向け医師の指導を受けながらリハビリに専念している。
2023年と2024年の誕生日にInstagramで近況を報告していた清原だが、手術後に顔出しはしていなかった。そんな中、昨年5月23日に「30オーバーでヒゲ解禁」と友人と笑顔を見せる写真を投稿。突然の顔出しにファンからは驚きと安心の声が殺到した。また、今年2月3日には、「昨日神戸会に誕生日お祝いしてもらいました!!」とつづり、モデル・タレントの佐藤栞里ら大勢の仲間たちに囲まれるショットを披露、注目を集めた。
今回は「先日僕の俳優人生に影響を与えてくれた豊島監督と皆川さんが来てくれたー」とつづり、眩しい笑顔が印象的な3ショットを披露。ファンからは「カッコよすぎる」「癒されます」「素敵！」などのコメントが多数集まっている。
引用：「清原翔」Instagram（＠mrkiyotan）