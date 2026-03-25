欧州サッカー連盟の最新クラブランキング、レアル・マドリードが1位に

欧州サッカー連盟（UEFA）は3月24日に最新のクラブランキングを発表した。

スペイン1部レアル・マドリードが1位に立っている。

海外サイト「OneFootball」は、「イタリア1部ナポリがトップ30から落選（30位に）」「イングランド1部アストン・ビラはヨーロッパで安定した成績を残していることから、エリートクラブに並び居場所を得た」と29位に入った英国の古豪にも触れた。

また、日本代表MF守田英正も所属するスポルティングについても、「印象的な戦いぶりで16位に駆け上がった」と伝えている。

日本人選手の所属クラブで言えば、2位にDF伊藤洋輝の所属するドイツ1部バイエルン、3位にMF遠藤航の所属するイングランド1部リバプールがトップ10入りしている。

SNSでは「プレミアの17位がUEFAで18位？」「基準ガバガバすぎないこれ」「何の基準やねん」「ツッコミどころ多すぎて分からん」「ワンツーしか合ってないやろ」と、疑問の声が多く寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）