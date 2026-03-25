LAUSBUBが、専門学校「モード学園」の新テレビCM「好きに、突き進め。」篇TVCMソングに、書き下ろしの新曲「higher」が起用されたことを発表した。なお、本CMは4月より全国で順次放映開始となる。

クールなトラックと、耳に残る中毒性の高いリリックは、迷いながらも好きなことへと突き進む人の背中を強く押すような楽曲に仕上がっているとのこと。CMはTV放送に先駆け、本日よりホームページで先行公開がスタートしているので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️タイアップ／専門学校「モード学園」

▼3月25日よりCM先行公開中

東京モード学園 ：https://www.mode.ac.jp/tokyo

大阪モード学園 ：https://www.mode.ac.jp/osaka

名古屋モード学園：https://www.mode.ac.jp/nagoya