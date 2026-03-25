◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）追い切り＝３月２５日、栗東トレセン

しまい重点とはいえ、解き放った矢のような伸び脚だった。エーティーマクフィ（牡７歳、武英智厩舎、父マクフィ）は主戦の富田を背に栗東・ＣＷコースで単走追い。前半はゆっくり入り、最初の１ハロンは１６秒２。それでもコントロールがしっかり利いて、頭を下げて集中していた。直線に向くと持ち前の瞬発力を見せ、軽く仕掛けた程度でラスト１ハロン１１秒０（４ハロン５２秒７）をマークした。武英調教師は「先週末が良かったし、ほとんど整える程度です。動きは抜群でしたね」と穏やかな笑みをみせた。

１週前の週末に速い追い切りをやるのが武英流。２１日には坂路で５２秒８―１２秒１を出していて、順調に調整が進んでいる。前走のシルクロードＳは８着だったが、５８・５キロのトップハンデがこたえた印象があった。「ペースが遅くて、前半で脚を使う形になってしまった」と本来のしまいを生かす戦法がとれなかったことが敗因だ。

２走前の京阪杯では、Ｇ１馬ルガルを相手に直線一気の差し切り勝ち。はまれば末脚はここでも通用する。７歳でもまだまだ元気で、「馬の気持ちも体も若々しい。ここに来て本格化しています」と指揮官も手応えを深めている。

京阪杯が７番人気、４走前に勝った青函Ｓが１２番人気と、人気薄でも結果を出してきた。「相手は強くなりますが、状態は過去最高と言えます」。今の状態なら穴党だけでなく、馬券を買いたくなる一頭だ。（山下 優）