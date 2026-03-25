東京スカパラダイスオーケストラが、「THE FIRST TAKE」に再登場し、「Paradise Has No Border」の一発撮りパフォーマンスした映像を本日22時に公開することを発表した。

「Paradise Has No Border」は、世代を超えて多くの人に愛され、お茶の間でも広く親しまれてきたほか、フェスやイベントでは大きな盛り上がりを見せるスカパラを代表する一曲だという。今回は、スカパラのライブでも滅多に披露されることのないメンバーによるソロ回しの演出も盛り込まれているとのことだ。なお、彼らは先日「THE FIRST TAKE」に初登場し、B’z・稲葉浩志をゲストボーカルに迎えた「Action (VS. 稲葉浩志)」を披露している。

https://youtu.be/CxViQAw_3_E

また、3月18日に”VS.シリーズ”を纏ったオリジナルアルバム『［SKA］SHOWDOWN』を発売した。本アルバムには、“VS.シリーズ”全曲「サボタージュ (VS. ALI)」「私たちのカノン (VS. Chevon)」「クローズド・アーカイヴ VS. TK (凛として時雨)」「Action (VS. 稲葉浩志)」「タイムカプセル (VS. 稲葉浩志)」「崖っぷちルビー (VS. アイナ・ジ・エンド)」が収録されている。

“VS.シリーズ”以外にも舞台『muro式.トイ』テーマ曲「トイトイ feat.ムロツヨシ」、ドラマ『誘拐の日』オープニングテーマ曲「The Liar」、テレビ朝日系『じゅん散歩』テーマ曲「Once In A Lifetime」、そのほかにもアルバムタイトルを冠した楽曲「Showdown」や「盗まれたZIPANGU feat.浅井健一」、そして茂木欣一（Dr）がボーカルを担当した「一日花 [from 47都道府県 HALL TOUR「47」2025/11/19 at LINE CUBE SHIBUYA]」のライブ音源も収録されている。

そして、本作の“VS.シリーズ”のゲストアーティストが集結する同タイトルのライブが、3月31日に東京ガーデンシアターで開催される。本公演のチケットは即完売となったが、6月中旬にHuluにて見放題独占配信も予定しているとのことで、チケットを手にできなかった人は、配信でぜひチェックしてほしい。

◾️アルバム『［SKA］SHOWDOWN』

2026年3月18日 リリース

購入：https://tokyoska.lnk.to/20260318_AL

配信：https://tokyoska.lnk.to/20260318_ST_DL GOODS盤 GOODS盤 CD+Blu-ray盤

品番：CTZR-96133/B

価格：￥19,182 （税抜）/ ￥21,100（税込）

※初回生産限定盤

※ボックス仕様



【CD DISC】※全形態共通

01. Showdown

02. 崖っぷちルビー (VS. アイナ・ジ・エンド)

03. Action (VS. 稲葉浩志)

04. タイムカプセル (VS. 稲葉浩志)

05. 盗まれたZIPANGU feat.浅井健一

06. The Liar

07. クローズド・アーカイヴ VS. TK (凛として時雨)

08. トイトイ feat.ムロツヨシ

09. 私たちのカノン (VS. Chevon)

10. サボタージュ (VS. ALI)

11. Once In A Lifetime

12. 一日花 [from 47都道府県 HALL TOUR「47」2025/11/19 at LINE CUBE SHIBUYA]



【Blu-ray DISC】※Blu-ray全盤種共通

◆LIVE映像

47都道府県 HALL TOUR「47」2025/11/19 at LINE CUBE SHIBUYA



SE. THE PEAK

01. THE PEAK

02. ¡Dale Dale! 〜ダレ・ダレ！〜

03. Pride Of Lions

04. 遊戯みたいにGO



[トーキョースカメドレー ] ” TOUR「47」Special “

05. The Liar

06. クローズド・アーカイヴ

07. the PIRATES

08. 天空橋

09. You Are A Miracle ”ナイスなオマエ”

10. きままな生活

11. 紋白蝶 -8 a.m. SKA-



12. 世界地図

13. まだ、諦めてないだろ？

14. 国境の北、オーロラの果て

15. トーキョー・デッド・ヒート

16. SKA ME CRAZY

17. あの夏のあいまいME

18. Sweet G

19. 一日花

20. The Last

21. Paradise Has No Border



ENCORE

22. The Last Ninja

23. DOWN BEAT STOMP



◆Music Video

・サボタージュ (VS. ALI)

・私たちのカノン (VS. Chevon)

・クローズド・アーカイヴ VS. TK (凛として時雨)

・Action (VS. 稲葉浩志)

・崖っぷちルビー (VS. アイナ・ジ・エンド)



【GOODS】

・47都道府県 HALL TOUR「47」写真集100P

※本写真集には、徳島公演までの写真を使用しております。

・ライブ定番グッズ3点セット（Tシャツ・フェイスタオル・ラバーバンド）

※TシャツはLサイズとなります。



【CD+Blu-ray盤・1CD+1Blu-ray】

品番：CTCR-96134/B

価格：￥8,682（税抜）/ ￥9,550（税込）



【CD DISC】

※全形態共通



【Blu-ray DISC】

※Blu-ray全盤種共通



【CD Only盤・1CD】

品番：CTCR-96135

価格：￥3,409（税抜）/ ￥3,750（税込）



【CD DISC】

※全形態共通



▼CDショップ＆ECサイト購入者特典

※ご予約の方優先でなくなり次第終了となります。予めご了承ください。

・FC PARADISE／mu-mo SHOP

【CD+Blu-ray+GOODS盤】ホログラムポスターカレンダー(B2/4月始まり）

【CD+Blu-ray盤】ラバーキーホルダー

【CD Only盤】スマホサイズステッカー

・TOWER RECORDS：A4クリアファイル

※TOWER RECORDS各店舗の他、オンラインショップも対象となります。

・ローソンHMV：缶バッチ

・TSUTAYA RECORDS：先着特典：ポストカード

・Amazon.co.jp

【CD+Blu-ray+GOODS盤】メガジャケ＋アクリルキーホルダー

【CD+Blu-ray盤】メガジャケ＋アクリルキーホルダー

【CD Only盤】メガジャケ

※3形態それぞれご購入毎にそれぞれのジャケット写真のメガジャケプレゼント！

・セブンネットショッピング：巾着

・楽天ブックス：クリアポーチ

・新星堂 WonderGOO：マグネット

・OTHER SHOPS(応援店)：スマホサイズステッカー

※一部取り扱いがない可能性があります。

【CD+Blu-ray+GOODS盤・1CD+1Blu-ray】品番：CTZR-96133/B価格：￥19,182 （税抜）/ ￥21,100（税込）※初回生産限定盤※ボックス仕様【CD DISC】※全形態共通01. Showdown02. 崖っぷちルビー (VS. アイナ・ジ・エンド)03. Action (VS. 稲葉浩志)04. タイムカプセル (VS. 稲葉浩志)05. 盗まれたZIPANGU feat.浅井健一06. The Liar07. クローズド・アーカイヴ VS. TK (凛として時雨)08. トイトイ feat.ムロツヨシ09. 私たちのカノン (VS. Chevon)10. サボタージュ (VS. ALI)11. Once In A Lifetime12. 一日花 [from 47都道府県 HALL TOUR「47」2025/11/19 at LINE CUBE SHIBUYA]【Blu-ray DISC】※Blu-ray全盤種共通◆LIVE映像47都道府県 HALL TOUR「47」2025/11/19 at LINE CUBE SHIBUYASE. THE PEAK01. THE PEAK02. ¡Dale Dale! 〜ダレ・ダレ！〜03. Pride Of Lions04. 遊戯みたいにGO[トーキョースカメドレー ] ” TOUR「47」Special “05. The Liar06. クローズド・アーカイヴ07. the PIRATES08. 天空橋09. You Are A Miracle ”ナイスなオマエ”10. きままな生活11. 紋白蝶 -8 a.m. SKA-12. 世界地図13. まだ、諦めてないだろ？14. 国境の北、オーロラの果て15. トーキョー・デッド・ヒート16. SKA ME CRAZY17. あの夏のあいまいME18. Sweet G19. 一日花20. The Last21. Paradise Has No BorderENCORE22. The Last Ninja23. DOWN BEAT STOMP◆Music Video・サボタージュ (VS. ALI)・私たちのカノン (VS. Chevon)・クローズド・アーカイヴ VS. TK (凛として時雨)・Action (VS. 稲葉浩志)・崖っぷちルビー (VS. アイナ・ジ・エンド)【GOODS】・47都道府県 HALL TOUR「47」写真集100P※本写真集には、徳島公演までの写真を使用しております。・ライブ定番グッズ3点セット（Tシャツ・フェイスタオル・ラバーバンド）※TシャツはLサイズとなります。【CD+Blu-ray盤・1CD+1Blu-ray】品番：CTCR-96134/B価格：￥8,682（税抜）/ ￥9,550（税込）【CD DISC】※全形態共通【Blu-ray DISC】※Blu-ray全盤種共通【CD Only盤・1CD】品番：CTCR-96135価格：￥3,409（税抜）/ ￥3,750（税込）【CD DISC】※全形態共通▼CDショップ＆ECサイト購入者特典※ご予約の方優先でなくなり次第終了となります。予めご了承ください。・FC PARADISE／mu-mo SHOP【CD+Blu-ray+GOODS盤】ホログラムポスターカレンダー(B2/4月始まり）【CD+Blu-ray盤】ラバーキーホルダー【CD Only盤】スマホサイズステッカー・TOWER RECORDS：A4クリアファイル※TOWER RECORDS各店舗の他、オンラインショップも対象となります。・ローソンHMV：缶バッチ・TSUTAYA RECORDS：先着特典：ポストカード・Amazon.co.jp【CD+Blu-ray+GOODS盤】メガジャケ＋アクリルキーホルダー【CD+Blu-ray盤】メガジャケ＋アクリルキーホルダー【CD Only盤】メガジャケ※3形態それぞれご購入毎にそれぞれのジャケット写真のメガジャケプレゼント！・セブンネットショッピング：巾着・楽天ブックス：クリアポーチ・新星堂 WonderGOO：マグネット・OTHER SHOPS(応援店)：スマホサイズステッカー※一部取り扱いがない可能性があります。

◾️＜東京スカパラダイスオーケストラ『［SKA］SHOWDOWN』＞

会場：東京ガーデンシアター

公演日：2026年3月31日（火）

公演時間：開場 17:00／開演 18:00

詳細：https://tokyoska.net/live/live.php?id=1114761

◾️＜東京スカパラダイスオーケストラ ライブハウスTOUR「VerSus Carnival」＞

詳細：https://www.tokyoska.net/live/tour.php?id=1002968&fdate=2026-06-10&ldate=2026-08-07