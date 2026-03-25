将棋の藤井聡太王将＝竜王、名人、王位、棋聖、棋王＝に永瀬拓矢九段が挑戦する第７５期王将戦七番勝負第７局が２５日、大阪・高槻市の関西将棋会館で指され、永瀬が５８手目を前に１７４分を費やす大長考に沈み、そのまま封じる展開となった。

３勝３敗で迎えた決着局。振り駒の結果、藤井が２局続けての先手となった。午前９時に対局開始。永瀬が８手目で角道を開けると藤井が応じ、戦型は角換わり腰掛け銀。今シリーズでは第１、２、４、６局に続く５度目の角替わりとなった。

５３手で午後０時３０分の昼食休憩に入った。消費時間は藤井２時間２６分、永瀬３０分。藤井は熟慮、永瀬は短い考慮で研究成果をぶつける差し回しとなっていた。

藤井は５５手目で５４分の長考にふけると、永瀬も５６手目で２９分の考慮。永瀬が研究範囲から離れたのか、両者とも慎重になる。だが午後３時のおやつが配膳された後、藤井が５７手目を指したところで、消費時間は３時間３１分、永瀬１時間。依然、大差がついていた。

ところが、ここで永瀬の動きが止まった。午後の６時間で５手しか進まないまま、封じ手となった。桐山清澄九段の「それでは封じ手となりましたので、永瀬九段、次の一手を封じてください」との声で永瀬は別室へと移った。

ＣＳ放送「囲碁・将棋チャンネル」の解説陣も解説のしようがない。遠山雄亮六段は「歴史に残る長考ですね。これは」と、つぶやいた。１７４分は、関西将棋会館から徒歩４分の最寄り駅・ＪＲ高槻駅で新快速に乗り、１駅先の京都駅で新幹線に乗り換えて、余裕で東京駅に着く時間。上映時間１７５分の映画「国宝」をほぼ１本丸ごと見られる計算となった。

結果、１日目の消費時間は藤井３時間３１分、永瀬３時間５４分と逆転してしまった（持ち時間各８時間）。ちなみに藤井は２４年７月の第６５期王位戦七番勝負第３局で、一手に１９０分の持ち時間を消費したことがある。３時間を超え、映画「タイタニック」の上演時間の１９４分とほぼ互角だった。

２４年１２月に運用が始まった高槻市の関西将棋会館では初めて行われるタイトル戦（女流を除く）。藤井の５連覇か、永瀬の戴冠か。１日目を終えて藤井がやや優勢。あす２６日夜に決着する見込み。