渡辺美奈代、すっぴん×メガネのアップショット公開「お肌の透明感すごい」「信じられない美しさ」と驚きの声
【モデルプレス＝2026/03/25】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が3月24日、自身のInstagramを更新。すっぴん姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】56歳元おニャン子「可愛すぎて驚き」透明感溢れるすっぴん姿
渡辺は「お出掛け すっぴんに伊達メガネ」とつづり、複数枚の写真を投稿。透明感ある肌が際立つ黒縁メガネ姿で顎に手を添え、笑顔をカメラに向けるアップショットを公開している。
この投稿には「すっぴんが綺麗すぎる」「可愛すぎて驚き」「信じられない美しさ」「お肌の透明感すごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】56歳元おニャン子「可愛すぎて驚き」透明感溢れるすっぴん姿
◆渡辺美奈代「すっぴんに伊達メガネ」自然体ショット公開
渡辺は「お出掛け すっぴんに伊達メガネ」とつづり、複数枚の写真を投稿。透明感ある肌が際立つ黒縁メガネ姿で顎に手を添え、笑顔をカメラに向けるアップショットを公開している。
◆渡辺美奈代の投稿に反響
この投稿には「すっぴんが綺麗すぎる」「可愛すぎて驚き」「信じられない美しさ」「お肌の透明感すごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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