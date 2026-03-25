宮野真守が、2025年に開催したライブツアー＜MAMORU MIYANO ASIA LIVE TOUR 2025-2026 〜VACATIONING!〜＞の模様を収録したライブBlu-rayを6月10日に発売することを発表した。

Blu-rayのジャケット写真も公開されており、ライブツアーのテーマになっている「リゾートホテル」になぞらえ、自然に包まれたラグジュアリー感を味わうことのできる内容となっている。本編には、2025年12月14日に神奈川・横浜アリーナで行われた国内でのツアーファイナルの模様が収録され、映像特典としてライブツアーの舞台裏を追った映像と、各地でのライブの模様も一部見ることができる。

ライブBlu-rayジャケット写真

「MAMORU MIYANO presents M&M REMIX 7」ジャケット写真

あわせて各店舗での特典も公開となった。一部対象店舗では早期予約特典では毎回恒例となったライブのリミックスCD「MAMORU MIYANO presents M&M REMIX 7」のCDを手に入れることができる。楽曲は後日配信される予定だが、CD限定で宮野がリミックス楽曲について語るトークトラックが収録されるとのことだ。

さらに、2025年のライブツアー＜DRESSING!＞でも実施されたVRライブの上映も決定した。2026年は映画館での開催となり、ライブツアー＜VACATIONING!＞の神奈川・横浜アリーナ公演Day1より厳選した楽曲を8K VR LIVE にてお届け予定。加えて、2025年に開催したVRライブ＜DRESSING!＞の再上映も決定しており、来場者全員に「複製サイン＆コメント入りブロマイド」もプレゼントされる。さらに、台北市内にあるVR専用シアター「Fun VR劇院」での同時上映も決定。最前席よりも近い“神席”視点で、目の前に広がる180度ステージを見渡しながら、臨場感のあるライブを楽しめるとのことだ。なお、開催概要やチケットの詳細は後日お知らせとなる。

◾️LIVE Blu-ray『MAMORU MIYANO ASIA LIVE TOUR 2025-2026 〜VACATIONING!〜』

2026年6月10日（水）リリース ライブBlu-rayジャケット写真 品番：KIXM-665〜6価格：9,900円（税込）

映像特典：ライブメイキング映像・ビジュアルコメンタリー

初回特典：スペシャルBOX仕様 【Disc-1】

◆MAMORU MIYANO ASIA LIVE TOUR 2025-2026 〜VACATIONING!〜

2025.12.14 横浜アリーナ OPENING MOVIE

VACATIONING

DRESSING Tropical Remix

SUPER★SOUL

BREAK IT!

Dirty Orange REMIX 2025

ジャンプしてみて

Member Introduction

Kiss me now

零光

Apollo

ヒカリ、ヒカル

繭

1日富士急VACATIONING!

Mirror

IT’S THE TIME

Greed

R.P.G

Kiss×Kiss

シャイン

＜ENCORE＞

ジャーニー

カノン

＜W ENCORE＞

オルフェ 【ビジュアルコメンタリー】

MAMO×TEAM MAMO 【DISC-2】

◆ASIA LIVE TOUR 2025-2026 〜VACATIONING!〜

SPECIAL EDITION オープニング映像撮影

リハーサル

宮城1日目

宮城2日目（MOONLIGHT）

兵庫1日目

兵庫2日目（Dream on）

幕間映像撮影

神奈川1日目

神奈川2日目（ヒカリ、ヒカル）

台北1日目

台北2日目（THANK YOU(reprise)） ▼早期予約フェア

一部対象店舗で4月19日（日）までに予約をすると、「MAMORU MIYANO presents M&M REMIX 7」CDをプレゼント

＜収録内容＞

1.DRESSING Tropical Remix

編曲：Jin Nakamura

2.Dirty Orange REMIX 2025

編曲：Dirty Orange

3.MAMOのオリジナルトークトラック

＜注意事項＞

※詳しい付与方法に関しましては各店舗へご確認ください。

※特典の有無についての詳細は各対象店舗様へご確認をお願いいたします。

※特典はご予約していただいた店舗様にて、商品お引取り時にお渡し致します。

※商品仕様、特典内容、デザインは予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※MAMOのオリジナルトークトラックを除く楽曲に関しては、音楽配信サイトにて配信を予定しております。

配信日は後日お知らせいたします。(「MAMOのオリジナルトークトラック」の配信はございません) 「MAMORU MIYANO presents M&M REMIX 7」ジャケット写真

◾️VR LIVE情報 ◆＜MAMORU MIYANO VR THEATER「VACATIONING!」＞

日程：5月1日(金)〜5月4日(月・祝)

会場：ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場

チケット料金：3,900円（税込）

※来場者限定特典：複製サイン＆コメント入りブロマイド

※上映パターンに応じて絵柄が異なります。

※本イベントにて宮野真守の登壇はございません。 ◆＜MAMORU MIYANO VR THEATER「VACATIONING!」＞

日程：2026年5月1日(金)〜5月3日(日) / 5月7日(木)〜5月10日(日)

会場：Fun VR劇院（CLASSROOM 2F）

（台北市中正区羅斯福路四段136巷4号3階（旧・公館東南アジア劇院））

※上映内容は国内と同様となります。そのほか詳細は後日お知らせいたします。