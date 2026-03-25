◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）追い切り＝３月２５日、美浦トレセン

王者は覇気に満ち満ちていた。サトノレーヴ（牡７歳、美浦・堀宣行厩舎、父ロードカナロア）は美浦・Ｗコースで３頭併せを実施。僚馬２頭を前に見ながら道中は進め、直線で内から並びかけると中サトノラクローヌ（５歳１勝クラス）に１馬身先着、外エンジョイドアスク（３歳未勝利）に併入した。

５ハロン６６秒１―１１秒８の数字以上に手応えは良く、連覇へ向け態勢は整っている。河原助手も「やりすぎないように意識していい追い切りができました。前倒しで調整したので、先週で仕上がっています」と納得の表情を浮かべた。

７歳を迎えても「昨年に海外経験を積んでドッシリとしてきました。もともと晩成タイプだと思っています」と同助手が評価するように、衰えは一切感じられない。「パンパンの良よりは、少し力のある馬場の方が適性はあります」と週中の雨もプラスに働く可能性が高い。昨年のスプリンターズＳは４着、前走の香港スプリントは９着と人気を裏切る結果が続いているが、鞍上に新コンビのルメール騎手を配し万全の仕上げで臨む今回。復権の時は迫っている。